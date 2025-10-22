Cameron County, Texas – Autoridades del condado destacaron el impacto económico sin precedentes que SpaceX ha generado en la región tras la expansión de operaciones en Starbase, Boca Chica, y la reciente reubicación de su sede corporativa desde Hawthorne, California, al sur de Texas.

El reporte actualizado Starbase Local Impact 2026, presentado por SpaceX, revela que la presencia de la compañía aeroespacial ha detonado la creación de empleos altamente especializados, inversión en infraestructura y nuevas oportunidades para la fuerza laboral del Valle del Río Grande.

Cameron County forma parte de un exclusivo grupo de condados en Estados Unidos con seis modos de transporte: puerto marítimo, aeropuerto, autopista, ferrocarril, oleoducto y ahora, un puerto espacial. En Texas, solo Harris County (Houston) comparte esta característica, lo que refuerza el atractivo de la región para la industria aeroespacial y tecnológica.

El juez del condado, Eddie Treviño Jr., reconoció públicamente el aporte de la compañía fundada por Elon Musk.

“Agradezco a SpaceX por elegir Cameron County como hogar del desarrollo de Starship y más recientemente por trasladar su sede corporativa a Starbase, Texas. Su compromiso ha transformado nuestra economía local, desde la creación de empleos de alta especialización hasta importantes mejoras de infraestructura”, señaló Treviño.

Añadió que el crecimiento no solo beneficia a Boca Chica, sino a todo el Valle del Río Grande:

“Cada ciudad de Cameron County comparte los beneficios: mejores escuelas, más turismo y empleos bien remunerados. Este es el inicio de una nueva era de desarrollo para el sur de Texas”.

Más empleos y desarrollo tecnológico

Mientras SpaceX incrementa el ritmo de lanzamientos desde Starbase, también proyecta ampliar sus operaciones de manufactura y ensamble en la región. Esto significa más oportunidades laborales para ingenieros, técnicos y especialistas en manufactura avanzada, con salarios superiores al promedio estatal.

Inversión y colaboración local

El condado anunció que reforzará la colaboración con la empresa aeroespacial a través de:

Programas de capacitación laboral para residentes locales

Agilización de permisos para expansión industrial

Nuevas alianzas público-privadas

Protección y recuperación ambiental en Boca Chica

Eddie Treviño Jr. reiteró que también se trabaja junto con SpaceX para restaurar dunas, combatir la erosión costera y preservar el acceso público a Boca Chica Beach.