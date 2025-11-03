South Padre Island, TX, 3 de noviembre de 2025 – El domingo 2 de noviembre alrededor de las 6:00 p.m., el Departamento de Policía de South Padre Island (SPI PD) recibió un reporte desde la recepción de un hotel sobre una alteración física. El sujeto masculino se había atrincherado en la habitación con un arma de fuego y fue detenido tras varias horas de intensos esfuerzos de desescalamiento.

La policía de SPI estableció rápidamente un perímetro de seguridad y trabajó en coordinación con múltiples agencias, logrando la aprehensión pacífica del sospechoso.

El arrestado, Fernando Martinez Henize, de 49 años y originario de Naperville, Illinois, fue procesado formalmente esta tarde y enfrenta los siguientes cargos:

Asalto agravado con arma mortal: $70,000 x 2

$70,000 x 2 Agresión familiar: $485

$485 Asalto agravado contra un servidor público: $100,000 x 5

Henize fue ingresado en custodia.

El Departamento de Policía de South Padre Island agradece la colaboración profesional de las agencias auxiliares y la paciencia y cooperación de la comunidad durante la respuesta a esta emergencia.