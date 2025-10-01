Sospechoso de robo de joyería en McAllen

McAllen, TX — El Departamento de Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Yosuan Marrero Almanza, señalado como sospechoso de robo de artículos relacionados con joyería.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron en dos incidentes separados los días 20 y 23 de septiembre de 2025, en un negocio ubicado en el bloque 2800 de Nolana Avenue. La investigación determinó que Marrero Almanza estaría involucrado en ambos robos, donde el valor total de la mercancía sustraída supera los $5,000 dólares.

Tras la indagatoria, un magistrado de la Corte Municipal de McAllen determinó causa probable y emitió una orden de arresto contra el sospechoso por robo (Theft), considerado un delito grave de cárcel estatal.

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

La policía exhorta a la comunidad a reportar cualquier información sobre su paradero a McAllen Crime Stoppers al (956) 687-8477. Las llamadas pueden hacerse de manera anónima, y la información que conduzca a un arresto podría ser elegible para una recompensa en efectivo. También se pueden enviar reportes anónimos a través de la aplicación para teléfonos inteligentes “P3 Tips”.