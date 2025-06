Weslaco, TX – Román Herrera fue presentado ante un juez tras ser arrestado como sospechoso de robo de un vehículo reportado el pasado sábado. Solo Univision estuvo presente durante la audiencia, en la que se le impuso una fianza total de 115 mil dólares.

Las autoridades informaron que el vehículo robado, un Ford Fusion rojo, fue visto cerca de las calles Westgate Drive y Sugarcane Drive en Weslaco. Cuando la policía llegó al lugar, el conductor aceleró y desobedeció las señales y las luces de patrulla, dando inicio a una persecución.

Según el reporte policial, Herrera abandonó el vehículo robado y huyó por una carretera cercana, internándose en la maleza, donde fue arrestado tras ser ubicado por reportes de residentes que vieron a un hombre acostado en el área.

Los oficiales señalaron que detectaron olor a alcohol en el sospechoso. Herrera declaró que él no conducía el vehículo, sino que solo se encontraba dentro, pero no pudo identificar al conductor ni aportar pruebas que confirmaran su versión. Además, afirmó que no sabía que la persona al volante intentaría evadir a la policía.

Herrera enfrenta cargos por robo de propiedad y evadir arresto mientras se define su situación legal.