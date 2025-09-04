HOY

BROWNSVILLE, TEXAS – El 4 de septiembre de 2025, a la 1:25 de la tarde, el Gulf Coast Violent Offender Fugitive Task Force del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos detuvo en Brownsville, Texas, a Charles Lee Brazil, de 31 años. Brazil es señalado como sospechoso en el homicidio de Tyler Gamez, de 23 años, […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 04 2025
BROWNSVILLE, TEXAS – El 4 de septiembre de 2025, a la 1:25 de la tarde, el Gulf Coast Violent Offender Fugitive Task Force del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos detuvo en Brownsville, Texas, a Charles Lee Brazil, de 31 años.

Brazil es señalado como sospechoso en el homicidio de Tyler Gamez, de 23 años, ocurrido el pasado 30 de agosto en Victoria, Texas.

La rápida detención fue posible gracias a los esfuerzos conjuntos del Departamento de Policía de Victoria, el Servicio de Alguaciles de EE. UU., el Departamento de Policía de Houston, el Departamento de Policía de Brownsville y la información compartida por la oficina de San Antonio del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

