CONDADO HIDALGO, Texas – Una audiencia preliminar (media arraignment) está programada para este lunes a la 1:00 p.m. en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Hidalgo para una mujer señalada como sospechosa de un homicidio ocurrido en Mission.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo, el incidente ocurrió la madrugada del 20 de octubre de 2025 alrededor de la 1:37 a.m. en el área rural de Mission.

Los agentes respondieron a reportes de disparos en el bloque 4200 de J & A Drive.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron a un hombre identificado como Gerardo Treviño, de 43 años, quien ya no presentaba signos de vida. Testigos informaron que una mujer adulta abandonó el lugar inmediatamente después del incidente.

Minutos más tarde, los agentes localizaron y detuvieron a la mujer, quien fue identificada como la principal sospechosa. Las autoridades confirmaron que permanece bajo custodia y será formalmente acusada este martes. En la escena se recuperó un arma de fuego que se cree fue utilizada en el crimen.

La División de Crímenes Mayores continúa con la investigación.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo al 956-383-8114.

Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden llamar a la línea de Crime Stoppers al 956-668-TIPS (8477) o enviar información a través de la aplicación “P3 TIPS”.