Según la mayoría, la atención del presidente Donald Trump durante la última semana se ha centrado en la creciente crisis entre Israel e Irán. Entre reuniones en Canadá el lunes, acosó a sus asesores para que le dieran constantes actualizaciones. Ha pasado más tiempo en la sala de crisis del sótano esta semana que en cualquier otro momento de su nueva presidencia.

Por eso, el miércoles fue un tanto desconcertante cuando el presidente salió del pórtico sur, no para informar sobre sus consultas sobre la crisis, sino para supervisar la instalación de dos astas de bandera de casi 30 metros.

“Estas son las mejores astas del país, y del mundo, de hecho. Son cónicas. Tienen una bonita parte superior”, dijo el presidente a un grupo de periodistas y obreros. “Es un proyecto muy emocionante para mí”.

El receso de sus reuniones con Irán duró aproximadamente una hora, un momento en el que el presidente literalmente tocó el césped en el jardín sur durante el período de toma de decisiones más trascendental de su mandato hasta la fecha.

Un día después, el presidente decidió no tomar ninguna decisión.

Dictó un comunicado a su secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, anunciando que pospondría la orden de un ataque contra Irán hasta dos semanas para ver si era posible una solución diplomática.

La decisión se reveló tras otra reunión en la sala de crisis, donde el presidente ha pasado gran parte de la semana revisando los planes de ataque e interrogando a los funcionarios sobre las posibles consecuencias de cada uno.

Tras intensificar su discurso militar, incluyendo la emisión de una advertencia urgente para evacuar a los 10 millones de residentes de la capital de Irán, el aplazamiento de Trump le da al presidente un respiro mientras continúa analizando las opciones presentadas por sus oficiales militares en los últimos días.

También da más tiempo a las facciones divergentes de su propio partido para presentar sus argumentos directamente al presidente a favor y en contra de un ataque, como lo han hecho con urgencia desde que se hizo evidente que Trump estaba considerando seriamente bombardear las instalaciones nucleares de Irán.

El presidente se ha negado a tomar partido en público y ha pasado la última semana alternando entre amenazas militaristas en redes sociales y la preocupación privada de que un ataque militar que ordene podría arrastrar a Estados Unidos a una guerra prolongada.

En la sala de crisis, ha recurrido principalmente al director de la CIA, John Ratcliffe, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, para discutir sus opciones, según personas familiarizadas con el asunto. Su enviado exterior, Steve Witkoff, se ha comunicado con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, para determinar si existe margen para reiniciar la diplomacia, que se encontraba estancada antes de que Israel comenzara su campaña la semana pasada.

Otros funcionarios han sido marginados públicamente. En dos ocasiones esta semana, Trump ha desestimado las evaluaciones previas de su directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, sobre el estado del programa iraní para desarrollar un arma nuclear. Gabbard testificó en marzo que la comunidad de inteligencia estadounidense había evaluado que Irán no estaba construyendo tal arma; Trump lo negó rotunda y públicamente el viernes.

“Bueno, entonces mi comunidad de inteligencia se equivoca”, declaró Trump a los periodistas en Nueva Jersey, preguntándoles quién en la comunidad de inteligencia había dicho eso. Al ser informado de que era Gabbard, Trump respondió: “Se equivoca”.

Sin embargo, mientras sopesa tomar medidas que podrían tener consecuencias en los próximos años, Trump parece confiar principalmente en sus propios instintos, que esta semana le indicaron que debía pausar la orden de un ataque que podría alterar la geopolítica mundial en los próximos años.

Cuando altos funcionarios de seguridad nacional le dijeron a Trump durante una reunión en Camp David a principios de este mes que Israel estaba preparado para atacar inminentemente dentro de Irán, no fue necesariamente una sorpresa. Los asesores de Trump se habían estado preparando durante meses para la posibilidad de que Israel aprovechara un momento de debilidad iraní (sus aliados regionales han sido diezmados durante el último año) para lanzar un ataque directo.

El equipo de Trump llegó a Camp David con opciones ya definidas para una posible intervención estadounidense. Según personas familiarizadas con el asunto, sus asesores resolvieron sus diferencias con antelación antes de presentarle posibles planes al presidente.

Desde la residencia presidencial en la ladera de la montaña, Trump también habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien le comunicó su intención de iniciar una campaña en Irán de forma inminente.

Diez días después, con la campaña israelí en pleno apogeo, Trump se reunía en Canadá con los principales aliados estadounidenses del Grupo de los 7, quienes esperaban descifrar, a través de él, el plan estadounidense de cara al futuro.

En reuniones a puerta cerrada, los líderes europeos intentaron determinar si Trump estaba dispuesto a ordenar un ataque estadounidense contra Fordow, la instalación nuclear subterránea que ha sido el foco de atención de los estrategas bélicos estadounidenses, según informaron funcionarios occidentales. También intentaron convencer a un Trump reticente a firmar una declaración conjunta que instaba a que “la resolución de la crisis iraní conduzca a una desescalada más amplia de las hostilidades en Medio Oriente”.

Trump no reveló sus intenciones, ni en sesiones privadas con líderes individuales ni durante la cena en el campo de golf de Kananaskis Country, según informaron los funcionarios occidentales. En cambio, abandonó la cumbre antes de tiempo, dejando a sus homólogos en las Montañas Rocosas canadienses y regresando a Washington para abordar el asunto él mismo.

A mediados de semana, con apenas vagas señales de Irán de estar dispuesto a reanudar las conversaciones, la paciencia de Trump parecía agotarse para encontrar una solución diplomática. Y muchos de sus aliados creían que estaba a punto de ordenar un ataque contra Irán.

“Es muy tarde, ¿sabes?”, dijo en el acto del miércoles, mientras el calor le hacía brillar la frente. “Es muy tarde para estar hablando”.

En reuniones privadas de ese día, Trump parecía convencido de la necesidad de destruir las instalaciones de Fordow, según personas familiarizadas con las conversaciones. Y en público dijo que solo Estados Unidos tiene la potencia de fuego para hacerlo.

“Somos los únicos con la capacidad de hacerlo, pero eso no significa que yo vaya a hacerlo”, dijo Trump tras regresar al interior tras izar la bandera. “Todos me lo han preguntado, pero aún no he tomado una decisión”.

Hablaba desde el Despacho Oval, donde había reunido a los jugadores del club de fútbol italiano Juventus para que se pusieran detrás de él. Principalmente, sirvieron como un fondo inquieto para la sesión de preguntas y respuestas de Trump sobre su decisión sobre Irán.

En un momento dado, Trump se dirigió a los jugadores en medio de una discusión sobre el bombardero furtivo B-2, el único avión capaz de transportar una bomba antibúnkeres para destruir las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio de Irán.

“Pueden ser sigilosos, nunca perderán, ¿verdad?”, preguntó a los miembros del equipo, pero ninguno respondió.

“Fue un poco raro. Cuando empezó a hablar de la política con Irán y todo eso, fue como… ‘Solo quiero jugar al fútbol’”, dijo después uno de los jugadores, Timothy Weah.

En medio de la serie de acontecimientos, Trump continuó sopesando las opciones que tenía ante sí y seguía preocupado por una guerra a largo plazo. Además, siguió recibiendo mensajes de todos los bandos de su coalición política, que ha estado dividida sobre la conveniencia de lanzar un ataque que podría arrastrar a Estados Unidos a una guerra durante años.

Ha recibido repetidas llamadas del senador republicano Lindsey Graham, una voz prominente a favor de atacar a Irán, quien describió al presidente como “muy centrado, muy tranquilo” tras una llamada telefónica el martes por la noche.

“Siento que cuando dice que no habrá armas nucleares para Irán, lo dice en serio”, dijo Graham al día siguiente. “Les dio la oportunidad de usar la diplomacia. Creo que cometieron un error de cálculo con respecto al presidente Trump”.

Una de las voces más prominentes en contra de un ataque, su antiguo principal estratega, Steve Bannon, estuvo en la Casa Blanca el jueves al mediodía para un almuerzo con el presidente, que se había reprogramado desde hacía varias semanas.

No reveló nada de su conversación con Trump en su programa “War Room” más tarde el jueves. Pero un día antes, declaró en una mesa redonda que involucrarse en un conflicto prolongado con Irán equivaldría a repetir un error histórico.

“Mi mantra ahora mismo: los israelíes tienen que terminar lo que empezaron”, declaró en un desayuno del Christian Science Monitor. “No podemos repetir esto. Destrozaremos el país. No podemos tener otro Iraq”.

Para Trump, el torbellino de opciones, opiniones y consejos no es nada nuevo. Ha afrontado la decisión sobre Irán como casi todas las demás decisiones importantes de su presidencia, solicitando asesoramiento e intentando llegar a una solución que satisfaga a la mayor parte de sus partidarios.

La respuesta esta vez puede no ser tan sencilla, y Trump tampoco tiene todas las de ganar en un conflicto que se está desarrollando en todo el mundo. La decisión de Israel de lanzar ataques hace una semana, si bien no fue una sorpresa para el presidente, fue en contra de sus súplicas públicas de que se abstuviera. Y en Irán, se enfrenta a un adversario con un largo historial de endurecimiento de sus posiciones bajo la presión de Estados Unidos.

Al llegar el viernes a su casa en Nueva Jersey, Trump dijo que sería difícil pedirle a Netanyahu que moderara los ataques contra Irán para impulsar la diplomacia, dado el éxito de Israel en el conflicto hasta el momento. Añadió que el plazo de dos semanas que había establecido el día anterior era el máximo que permitiría para que la diplomacia funcionara, reservándose la opción de ordenar un ataque antes de que venciera ese plazo.

El presidente no pudo precisar si la decisión que ahora tiene ante sí es la más importante que enfrentaría como presidente. Pero mientras intenta encontrar el equilibrio entre poner fin a las ambiciones nucleares de Irán y evitar que Estados Unidos entre en guerra, sí ofreció una evaluación de cuál quería que fuera su legado en el otro bando.

“Siempre un pacificador”, dijo. “Eso no significa que a veces se necesite firmeza para lograr la paz. Pero siempre un pacificador”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.