Hidalgo, TX – El juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, informó que los departamentos que reciben fondos federales no se verán afectados de manera inmediata por el cierre del gobierno federal.
Cortez aseguró que los servicios esenciales continuarán operando con normalidad, incluyendo los programas de WIC, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el programa Head Start del Condado de Hidalgo y el Programa Urbano del Condado.
“Quiero tranquilizar a la gente del condado de Hidalgo que los departamentos que reciben fondos federales no se verán afectados de manera inmediata. Los servicios esenciales continuarán y las operaciones del condado siguen en marcha por el momento”, señaló Cortez.
El juez también reconoció que un cierre prolongado podría tener efectos secundarios en la comunidad, por lo que el condado se mantiene en vigilancia constante y en comunicación con socios locales para determinar el posible alcance del impacto.
“Nuestra prioridad es garantizar que los residentes del condado continúen recibiendo los servicios de los que dependen, y mantendremos al público informado conforme haya más información disponible”, agregó.
Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County
Starr County, TX — Un operativo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) logró interrumpir un intento de contrabando humano en la frontera sur del estado. El 27 de septiembre de 2025, un piloto de dron de la Región Sur del DPS...
Sospechoso de robo de joyería en McAllen
Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.
Última hora: Persecución policial en La Feria
Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial con información adicional sobre el caso.
Policía de Brownsville arresta a estudiante tras amenazas en IDEA Riverview
Estos casos serán investigados a fondo y los responsables enfrentarán cargos penales.
Conductor detenido tras mostrar un arma durante accidente de tránsito en el Valle
San Juan, TX — A las 10:32 de la mañana de este martes, autoridades recibieron un reporte sobre un accidente vehicular registrado a un costado del expressway en San Juan. De acuerdo con el informe, durante el percance uno de los conductores involucrados sacó un arma...
El Tribunal de Comisionados del Condado Hidalgo aprueba orden que prohíbe la venta de animales no ganaderos en la vía pública
CONDADO HIDALGO, TEXAS - Hoy, el Tribunal de Comisionados del Condado Hidalgo adoptó una orden que prohíbe la venta de animales no ganaderos en la vía pública dentro de las áreas no incorporadas del condado. La nueva disposición busca proteger la seguridad pública, el...
Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna
CONDADO HIDALGO, TEXAS - Después de cinco años de espera, este martes se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Genaro “Izzy” Castillo, un adolescente de Donna asesinado en 2020. Carlos Contreras, originario de Alamo, fue encontrado culpable la semana pasada...
Congresista Gonzalez anuncia más de 170 millones de dólares en asignaciones revisadas del Título I para escuelas del sur de Texas
WASHINGTON, D.C. – 30 de septiembre de 2025 – El congresista Vicente Gonzalez (TX-34) anunció hoy $170,390,078 en asignaciones finales revisadas del Título I del Año Fiscal 2025 (FY25) para los distritos escolares del 34º distrito congresional de Texas. El...
Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville
Brownsville, TX – El Departamento de Bomberos de Brownsville se encuentra en la escena de un incendio en una embarcación en el Puerto de Brownsville. De acuerdo con las autoridades, no se han reportado personas lesionadas en el lugar. Los equipos de bomberos continúan...
Dos menores detenidos tras tiroteo en Edinburg
Las dos víctimas fueron trasladadas al McAllen Medical Center, donde se reportan en condición estable con heridas que no ponen en riesgo su vida.
Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota
La Grulla, Texas — Una familia de La Grulla perdió su vivienda tras un devastador incendio, de acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook de la ciudad. Un equipo de Noticias 48 ya se encuentra indagando más información sobre el siniestro, que dejó...
McAllen se une en la 32ª Vigilia a la Luz de las Velas contra la violencia doméstica
Organizadores invitan a los ciudadanos a traer amigos y familiares, y formar parte de un evento que simboliza el compromiso comunitario de prevenir la violencia y brindar apoyo a quienes han sido afectados.
Capturan en Stockdale a sospechoso de homicidio en casino de Eagle Pass
De momento, las autoridades informaron que todas las preguntas de los medios deberán dirigirse al Oficial de Información Pública del DPS.
Reportan incendio en restaurante de Brownsville
Las autoridades confirmaron que no se registraron lesionados, ni entre los empleados ni entre el personal de emergencias que atendió el incidente.
Sur de Texas: Clima Cálido Continúa a Pesar del Otoño, con Cambios en las Temperaturas Mínimas
Sur de Texas: Clima Cálido Continúa a Pesar del Otoño, con Cambios en las Temperaturas Mínimas Aunque ya estamos en la temporada de otoño y se ha notado una disminución en los niveles de humedad, el sur de Texas continuará experimentando condiciones cálidas durante el...
Pronóstico del Tiempo para el Sur de Texas: Condiciones Agradables y Fenómenos Meteorológicos Actuales
Estado del Tiempo en el Valle del Río GrandeEste día, las condiciones climáticas en el sur de Texas serán agradables y favorables para las actividades al aire libre. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 90°F (32°C) y las mínimas se mantendrán alrededor...