Hidalgo, TX – El juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, informó que los departamentos que reciben fondos federales no se verán afectados de manera inmediata por el cierre del gobierno federal.

Cortez aseguró que los servicios esenciales continuarán operando con normalidad, incluyendo los programas de WIC, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el programa Head Start del Condado de Hidalgo y el Programa Urbano del Condado.

“Quiero tranquilizar a la gente del condado de Hidalgo que los departamentos que reciben fondos federales no se verán afectados de manera inmediata. Los servicios esenciales continuarán y las operaciones del condado siguen en marcha por el momento”, señaló Cortez.

El juez también reconoció que un cierre prolongado podría tener efectos secundarios en la comunidad, por lo que el condado se mantiene en vigilancia constante y en comunicación con socios locales para determinar el posible alcance del impacto.