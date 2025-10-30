La Preparación para Halloween en Texas

Con Halloween a la vuelta de la esquina, las familias de Texas se preparan para un fin de semana lleno de disfraces y dulces. Sin embargo, en medio de la emoción, hay una creciente preocupación entre los padres sobre la seguridad de sus hijos mientras participan en las celebraciones tradicionales de “trick or treat”.

Preocupaciones de Seguridad en los Vecindarios

Alondra de Hoyos reporta que la principal inquietud de muchos padres es la presencia de agresores sexuales en sus comunidades. El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) ofrece un recurso invaluable: una base de datos en línea donde los residentes pueden verificar si hay delincuentes sexuales registrados en su vecindario. Esta herramienta permite a los padres tomar decisiones informadas sobre las rutas de Halloween.

Medidas de Precaución del DPS

El DPS ha incrementado la presencia de oficiales en las calles para garantizar la seguridad durante las festividades. Las autoridades recuerdan a los agresores sexuales que no pueden participar en eventos donde haya menores presentes y deben mantener las luces de sus hogares apagadas. Además, algunos, dependiendo del riesgo, están obligados por ley a colocar un letrero en sus casas indicando su condición.

Alternativas Seguras para la Celebración

Para aquellos que buscan formas más seguras de disfrutar Halloween, algunos municipios y departamentos de policía estarán ofreciendo dulces en eventos organizados. Estas actividades alternativas son consideradas más seguras por las autoridades y ofrecen un ambiente controlado para que los niños disfruten de la festividad.

Otros Riesgos y Cómo Evitarlos

Además de la preocupación por los agresores sexuales, las autoridades destacan otros riesgos que pueden ser evitados con precauciones simples. Recomiendan a las familias revisar los dulces antes de permitir que los niños los consuman y asegurarse de que los disfraces sean visibles en la oscuridad, preferiblemente con elementos reflectantes.