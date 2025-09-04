MISSION, TX – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó a Noticias Univisión 48 la presencia de sus agentes en la calle Adams, en la ciudad de Mission, Texas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:50 de la mañana de este jueves 4 de Septiembre del 2025.

De acuerdo con la información proporcionada, los agentes se encontraban en el lugar buscando a una persona en específico, aunque hasta el momento no se ha confirmado ningún arresto relacionado con la operación.

Tampoco se ha dado a conocer si hubo otras detenciones adicionales durante el despliegue, lo que mantiene a la comunidad a la expectativa.

Las autoridades no han ofrecido más detalles sobre la identidad del individuo buscado ni el motivo de la intervención.

La situación continúa bajo investigación. Seguiremos actualizando esta noticia en cuanto haya más información disponible.