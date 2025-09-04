HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Se registra presencia de ICE en MissionEricks Webs DesignEricks Webs Design

La situación continúa bajo investigación.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 04 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: WhatsApp-Image-2025-09-04-at-5.00.54-PM.jpeg

MISSION, TX – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó a Noticias Univisión 48 la presencia de sus agentes en la calle Adams, en la ciudad de Mission, Texas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:50 de la mañana de este jueves 4 de Septiembre del 2025.

De acuerdo con la información proporcionada, los agentes se encontraban en el lugar buscando a una persona en específico, aunque hasta el momento no se ha confirmado ningún arresto relacionado con la operación.

Tampoco se ha dado a conocer si hubo otras detenciones adicionales durante el despliegue, lo que mantiene a la comunidad a la expectativa.

Las autoridades no han ofrecido más detalles sobre la identidad del individuo buscado ni el motivo de la intervención.

La situación continúa bajo investigación. Seguiremos actualizando esta noticia en cuanto haya más información disponible.

ICE Mission Operativo
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Sep 4, 2025

VALLE DE TEXAS - Septiembre marca un momento crítico para concienciar sobre un tema que sigue siendo un tabú en muchos sectores: el suicidio. Este mes está dedicado a la prevención del suicidio, y las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de...

Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville

Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville

Sep 4, 2025

Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas...

Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

Sep 4, 2025

ELSA, Texas – El 2 de septiembre de 2025, agentes del Departamento de Policía de Elsa respondieron al bloque 900 de la calle Extrumberto Solis, en el autocine Koko Loco, luego de que un ciudadano reconociera a dos hombres señalados en una publicación anterior en redes...

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder