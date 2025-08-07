MCALLEN, TEXAS – En la concurrida ciudad de McAllen, un accidente automovilístico ha capturado la atención de residentes y autoridades. El incidente ocurrió en la intersección de las calles 10 y Pican, alrededor de las seis y media de la tarde, involucrando a dos vehículos tipo SUV en un choque que resultó en la movilización inmediata de servicios de emergencia y causó interrupciones significativas en el tráfico local.

El accidente, que tuvo lugar en una de las intersecciones más transitadas de la ciudad, dejó al menos a una persona necesitando atención médica en el lugar. Ambos vehículos sufrieron daños significativos, lo que subraya la gravedad del impacto. Las autoridades no han revelado la identidad de los involucrados, pero se sabe que el personal de emergencias respondió rápidamente para brindar asistencia.

El flujo vehicular en la zona se vio severamente afectado, con largas filas de automóviles formándose en ambas direcciones. Los conductores en McAllen experimentaron retrasos considerables mientras las autoridades trabajaban para despejar la escena y garantizar la seguridad de todos los presentes. El tráfico se normalizó tras varios minutos, una vez que los vehículos fueron retirados del lugar.

La policía de McAllen ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades. Aún no se han emitido declaraciones oficiales sobre posibles causas, pero la comunidad espera ansiosamente los resultados para entender mejor lo sucedido y prevenir futuros incidentes.