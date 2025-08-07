HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Se registra accidente automovilístico en McAllenEricks Webs DesignEricks Webs Design

Accidente automovilístico: Un choque entre dos SUV en McAllen causa interrupciones en el tráfico y moviliza equipos de emergencia.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 07 2025
Ad Placeholder

MCALLEN, TEXAS – En la concurrida ciudad de McAllen, un accidente automovilístico ha capturado la atención de residentes y autoridades. El incidente ocurrió en la intersección de las calles 10 y Pican, alrededor de las seis y media de la tarde, involucrando a dos vehículos tipo SUV en un choque que resultó en la movilización inmediata de servicios de emergencia y causó interrupciones significativas en el tráfico local.

El accidente, que tuvo lugar en una de las intersecciones más transitadas de la ciudad, dejó al menos a una persona necesitando atención médica en el lugar. Ambos vehículos sufrieron daños significativos, lo que subraya la gravedad del impacto. Las autoridades no han revelado la identidad de los involucrados, pero se sabe que el personal de emergencias respondió rápidamente para brindar asistencia.

El flujo vehicular en la zona se vio severamente afectado, con largas filas de automóviles formándose en ambas direcciones. Los conductores en McAllen experimentaron retrasos considerables mientras las autoridades trabajaban para despejar la escena y garantizar la seguridad de todos los presentes. El tráfico se normalizó tras varios minutos, una vez que los vehículos fueron retirados del lugar.

La policía de McAllen ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades. Aún no se han emitido declaraciones oficiales sobre posibles causas, pero la comunidad espera ansiosamente los resultados para entender mejor lo sucedido y prevenir futuros incidentes.

Accidente automovilístico Emergencias McAllen SUV Tráfico
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg

Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg

Aug 7, 2025

EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter. La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del...

Ad Placeholder
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Aug 5, 2025

CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora

Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora

SAN JUAN, Texas — A partir del jueves 8 de agosto, el tramo de San Antonio Street en su cruce con Ridge Road permanecerá cerrado al tránsito vehicular como parte de un proyecto de mejoras en la infraestructura vial de la ciudad. De acuerdo con autoridades locales, los...

Ad Placeholder
RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto

RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto

RIO GRANDE CITY, TX – El Distrito Escolar de Rio Grande City (RGCGISD) celebrará su evento anual de regreso a clases, “Back to School Bash”, este viernes 8 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Primaria John & Olive Hinojosa, ubicada en 2448 Embassy St., Rio...

Ad Placeholder