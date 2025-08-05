BROWNSVILLE, TEXAS – La intensa búsqueda que mantenía en alerta al condado de Cameron ha llegado a su fin.

Luis Cárdenas, un joven de 23 años identificado como el principal sospechoso en un caso de robo y posesión de un arma de fuego robada, se entregó voluntariamente a las autoridades sin que se registrara ningún incidente.

Además, el arma involucrada fue recuperada por las fuerzas del orden.

La investigación, que despertó la preocupación de los residentes de Brownsville y sus alrededores, se centró en Cárdenas luego de que fuera visto portando una pistola tipo sougir de color arena.

Dicha arma había sido reportada como robada en Brownsville, lo que intensificó los esfuerzos del Departamento del Alguacil del Condado de Cameron.

La identificación del sospechoso fue posible gracias a una labor exhaustiva por parte de las autoridades, que incluyó entrevistas con personas del entorno cercano a Cárdenas.

Su entrega representa un paso importante en el esclarecimiento del caso, y las autoridades han reiterado su compromiso con la seguridad de la comunidad.

Las investigaciones continúan para determinar si hay más personas involucradas en este incidente.