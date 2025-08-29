Reynosa, Tam.– Una avioneta tipo Cessna P210N, matrícula XB-BZK, propiedad al parecer de José Armando Cantú Barragán, se desplomó la tarde de este viernes en terrenos del ejido Doroteo Arango, en este municipio fronterizo. El accidente dejó como saldo el fallecimiento del piloto Gilberto Solís y lesiones en el propietario de la aeronave, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes, la aeronave, fabricada por Cessna Aircraft Company (número de serie P21000485), había despegado del Aeropuerto Internacional de Tampico antes de sufrir el percance.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal acordonaron la zona para preservar el área, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y autoridades aeronáuticas iniciaban las investigaciones correspondientes para determinar las causas del desplome.

Testigos señalaron que el impacto de la avioneta se escuchó a varios kilómetros de distancia, lo que generó alarma entre los habitantes del ejido.