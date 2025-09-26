SAN BENITO, Texas — El Departamento de Bomberos de San Benito anunció un programa comunitario para brindar detectores de humo gratuitos a los residentes dentro de los límites de la ciudad.

Además de entregar los equipos, el personal del departamento también podrá instalarlos sin costo alguno, con el objetivo de proteger hogares y familias ante posibles emergencias.

Para solicitar un detector de humo o asistencia con la instalación, los interesados deben comunicarse con la oficina del Fire Marshal al (956) 658-8494.

Este esfuerzo busca reforzar la seguridad en la comunidad y recordar la importancia de contar con detectores de humo en funcionamiento en cada vivienda.