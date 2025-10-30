HOY

Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados

Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

Robo de Auto en Edinburg: Autoridades Buscan Información

La policía solicita la ayuda del público para identificar a una persona de interés tras el robo de un vehículo en la avenida Nolana.

By Cecilia Castaneda
Published October 30 2025
Robo de auto en Edinburg

El pasado 23 de octubre, un incidente de robo de auto ha llamado la atención de las autoridades en Edinburg, y ahora están pidiendo la colaboración del público para identificar a una persona de interés en esta investigación.

Detalles del Incidente

El robo ocurrió en la cuadra 200 oeste de la avenida Nolana. Según la información reportada, una mujer se encontró con la desagradable sorpresa de que su camioneta Chrysler, de color guindo, había sido robada. Este suceso ha generado preocupación en la comunidad y ha puesto en alerta a las autoridades locales.

Colaboración Ciudadana

Karen, una portavoz de la policía local, ha solicitado ayuda pública para avanzar en la investigación. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero del vehículo o sobre la persona de interés, puede comunicarse con la línea de alto el crimen. Se puede proporcionar información llamando al (956) 687-8477.

Recompensa por Información

Las autoridades han destacado que cualquier pista que conduzca a un arresto podría ser recompensada con una suma en efectivo. Este incentivo busca motivar a los ciudadanos a aportar cualquier dato relevante que puedan tener sobre el caso.

