RIO GRANDE CITY, TEXAS – El Distrito Escolar Independiente Rio Grande City Grulla (RGCISD) toma muy en serio los asuntos relacionados con la conducta estudiantil y se adhiere estrictamente a las políticas establecidas y lineamientos legales.

Estamos al tanto de incidentes recientes entre estudiantes que han llamado la atención en redes sociales, generando interés y discusión en la comunidad. Sin embargo, las leyes federales de privacidad, especialmente la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), restringen la divulgación de información sobre incidentes estudiantiles.

Queremos asegurar a nuestra comunidad que el distrito ha seguido todos los protocolos adecuados, los cuales incluyen:

Notificación a las autoridades correspondientes.

Brindar apoyo a todos los estudiantes involucrados.

Cumplimiento del Código de Conducta Estudiantil para procedimientos disciplinarios.

Debido a estas leyes de privacidad diseñadas para proteger los derechos de los estudiantes y las víctimas, no podemos proporcionar más detalles sobre el asunto.

El distrito reitera que todos los casos han sido manejados con el máximo cuidado y en total cumplimiento de la ley. Nuestros estudiantes son nuestra máxima prioridad, y crear un entorno seguro y acogedor para ellos es de suma importancia.