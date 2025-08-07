HOY

Entravision Communications
Noticias Locales | Comunidad

RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agostoEricks Webs DesignEricks Webs Design

RIO GRANDE CITY, TX – El Distrito Escolar de Rio Grande City (RGCGISD) celebrará su evento anual de regreso a clases, “Back to School Bash”, este viernes 8 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Primaria John & Olive Hinojosa, ubicada en 2448 Embassy St., Rio Grande City. Bajo el lema “Empowering […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 07 2025
Ad Placeholder

RIO GRANDE CITY, TX – El Distrito Escolar de Rio Grande City (RGCGISD) celebrará su evento anual de regreso a clases, “Back to School Bash”, este viernes 8 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Primaria John & Olive Hinojosa, ubicada en 2448 Embassy St., Rio Grande City.

Bajo el lema “Empowering Excellence”, el evento ofrecerá a las familias una mañana llena de recursos gratuitos, diversión y actividades para prepararse para el nuevo ciclo escolar.

Entre los servicios y actividades gratuitos se incluyen:

  • Entrega de 1000 mochilas (hasta agotar existencias)
  • Cortes de cabello para regreso a clases
  • Comida gratuita
  • Sorteo de bicicletas
  • Estación de fotos familiares
  • Show de DJ en vivo con robots bailarines
  • Brincolines e inflables para niños

Además, habrá registro de estudiantes en el sitio, por lo que se recomienda a las familias aprovechar la ocasión para completar este trámite.

Para participar en las actividades, los estudiantes deberán estar acompañados por un adulto.

Para más información, puede comunicarse con el Departamento de Participación Familiar y Comunitaria del distrito al (956) 716-6745 o (956) 716-6731.

back to school bicicletas gratis comunidad escolar cortes de cabello gratis evento escolar inflables mochilas gratis participación familiar primaria John y Olive Hinojosa registro escolar regreso a clases RGCGISD Rio Grande City show de DJ Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg

Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg

Aug 7, 2025

EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter. La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del...

Ad Placeholder
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Aug 5, 2025

CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora

Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora

SAN JUAN, Texas — A partir del jueves 8 de agosto, el tramo de San Antonio Street en su cruce con Ridge Road permanecerá cerrado al tránsito vehicular como parte de un proyecto de mejoras en la infraestructura vial de la ciudad. De acuerdo con autoridades locales, los...

Ad Placeholder
Ad Placeholder