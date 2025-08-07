RIO GRANDE CITY, TX – El Distrito Escolar de Rio Grande City (RGCGISD) celebrará su evento anual de regreso a clases, “Back to School Bash”, este viernes 8 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Primaria John & Olive Hinojosa, ubicada en 2448 Embassy St., Rio Grande City.

Bajo el lema “Empowering Excellence”, el evento ofrecerá a las familias una mañana llena de recursos gratuitos, diversión y actividades para prepararse para el nuevo ciclo escolar.

Entre los servicios y actividades gratuitos se incluyen:

Entrega de 1000 mochilas (hasta agotar existencias)

Cortes de cabello para regreso a clases

Comida gratuita

Sorteo de bicicletas

Estación de fotos familiares

Show de DJ en vivo con robots bailarines

Brincolines e inflables para niños

Además, habrá registro de estudiantes en el sitio, por lo que se recomienda a las familias aprovechar la ocasión para completar este trámite.

Para participar en las actividades, los estudiantes deberán estar acompañados por un adulto.

Para más información, puede comunicarse con el Departamento de Participación Familiar y Comunitaria del distrito al (956) 716-6745 o (956) 716-6731.