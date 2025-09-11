Las autoridades sanitarias emitieron una alerta de seguridad alimentaria tras el retiro de productos congelados de la marca Deep, debido a un brote de salmonela.

Los artículos afectados incluyen:

Sprouted Mat (Moth) Beans

Sprouted Moong (Mung) Beans

Surti Undhiu Mix

Los lotes involucrados comienzan con el código IN-24 o IN-25 y tienen fecha de caducidad hasta el 6 de diciembre de 2026.

Se recomienda a los consumidores que tengan estos productos en casa que:

No los consuman.

Los devuelvan a la tienda para obtener un reembolso o los desechen de forma segura.

Laven sus manos y desinfecten las superficies que hayan tenido contacto con los alimentos.

Las autoridades continúan monitoreando la situación para prevenir más casos relacionados con este brote.