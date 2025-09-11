HOY

Retiran del mercado frijoles y vegetales congelados por brote de salmonela

Los lotes involucrados comienzan con el código IN-24 o IN-25 y tienen fecha de caducidad hasta el 6 de diciembre de 2026.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 11 2025
Las autoridades sanitarias emitieron una alerta de seguridad alimentaria tras el retiro de productos congelados de la marca Deep, debido a un brote de salmonela.

Los artículos afectados incluyen:

  • Sprouted Mat (Moth) Beans
  • Sprouted Moong (Mung) Beans
  • Surti Undhiu Mix

Los lotes involucrados comienzan con el código IN-24 o IN-25 y tienen fecha de caducidad hasta el 6 de diciembre de 2026.

Se recomienda a los consumidores que tengan estos productos en casa que:

  • No los consuman.
  • Los devuelvan a la tienda para obtener un reembolso o los desechen de forma segura.
  • Laven sus manos y desinfecten las superficies que hayan tenido contacto con los alimentos.

Las autoridades continúan monitoreando la situación para prevenir más casos relacionados con este brote.

