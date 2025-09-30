Resultados impactantes: Broncos y Champions League dominan los titulares

Semana 4 de la NFL: Broncos arrasan en el campo

La Semana 4 de la NFL concluyó con una impresionante victoria de los Broncos sobre los Bengals, con un marcador de 28 a 3.

El mariscal Bou Knicks brilló con 326 yardas por pase y dos touchdowns, completando 29 de 42 intentos. J. K. Dulmin también destacó al romper una sequía de casi 40 partidos sin que un corredor de Denver alcanzara el centenar de yardas, sumando 101 en 16 acarreos.

Los Bengals, sin su estrella Joe Burrow debido a una lesión, solo pudieron responder con un gol de campo temprano, mientras que la defensa de Denver impuso condiciones para asegurar una victoria contundente.

Drama y triunfo para los Delfines de Miami

En otro emocionante enfrentamiento de Monday Night Football, los Delfines de Miami lograron su primer triunfo de la temporada con un marcador de 27 a 21.

Sin embargo, el momento más dramático llegó cuando Cyber Hill, receptor abierto de los Miami Dolphins, sufrió una grave lesión de rodilla y fue retirado del campo en camilla.

Fue trasladado a un hospital local para realizarle pruebas adicionales y confirmar el diagnóstico, lo que podría significar el fin de su temporada.

Champions League: Real Madrid y Atalanta se lucen

En la Champions League, el Real Madrid mostró su dominio al vencer al Karel Almaty con una goleada de 5-0. Kylian Mbappé fue la gran figura con un hat trick, marcando un penalti y dos golazos más. Eduardo Camavinga y Brahim Díaz completaron la cuenta.

El Real Madrid controló el juego y dejó claro que es un fuerte candidato en esta fase de grupos.

Desde Bérgamo, Atalanta logró una remontada impresionante ante el Club Brujas, ganando 2-1.

Los belgas se adelantaron en el minuto 38, pero Atalanta empató en el 74 con un penalti de Samardzic y aseguró la victoria en el minuto 87 con un gol de cabeza de Mario Pasalic.

Inter de Milán domina al Slavia Praga

El Inter de Milán no tuvo problemas para derrotar al Slavia Praga, con un dominio absoluto que se reflejó en un marcador de 3-0. Lautaro Martínez anotó un doblete y Denzel Dumfries añadió otro gol, permitiendo al Inter sumar tres puntos importantes en casa.

