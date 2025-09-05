HOY

Fiscal de distrito de Cameron, Luis V. Saenz, es reconocido por la DEA

Además, el fiscal participó en la reunión de la Junta Ejecutiva de HIDTA del Sur de Texas, donde reiteró la disposición de su oficina para colaborar entre agencias, compartir recursos y mantener estrategias a largo plazo en el combate contra redes de narcotráfico en la región.

Restauran el servicio tras apagón en MissionEricks Webs DesignEricks Webs Design

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 05 2025
Mission, Texas – La compañía AEP Texas confirmó que el servicio eléctrico ya fue restablecido luego de que un apagón afectara esta mañana a varias zonas de la ciudad.

El corte de energía alcanzó sectores cercanos a Mission High School, el Museo de Mission y vecindarios aledaños.

Autoridades municipales señalaron que se mantuvieron en comunicación con la empresa eléctrica para dar seguimiento a los trabajos y agradecieron la paciencia de la comunidad mientras las cuadrillas restablecían la luz.

“Gracias por su paciencia, Mission. ¡Manténganse seguros!”, compartieron en su actualización.

Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Sep 4, 2025

VALLE DE TEXAS - Septiembre marca un momento crítico para concienciar sobre un tema que sigue siendo un tabú en muchos sectores: el suicidio. Este mes está dedicado a la prevención del suicidio, y las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de...

Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville

Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville

Sep 4, 2025

Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas...

Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

Sep 4, 2025

ELSA, Texas – El 2 de septiembre de 2025, agentes del Departamento de Policía de Elsa respondieron al bloque 900 de la calle Extrumberto Solis, en el autocine Koko Loco, luego de que un ciudadano reconociera a dos hombres señalados en una publicación anterior en redes...

