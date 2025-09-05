Mission, Texas – La compañía AEP Texas confirmó que el servicio eléctrico ya fue restablecido luego de que un apagón afectara esta mañana a varias zonas de la ciudad.

El corte de energía alcanzó sectores cercanos a Mission High School, el Museo de Mission y vecindarios aledaños.

Autoridades municipales señalaron que se mantuvieron en comunicación con la empresa eléctrica para dar seguimiento a los trabajos y agradecieron la paciencia de la comunidad mientras las cuadrillas restablecían la luz.

“Gracias por su paciencia, Mission. ¡Manténganse seguros!”, compartieron en su actualización.