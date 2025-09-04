HOY

Residente de Brownsville sentenciado a 46 meses de prisión por facilitar exportación ilegal de armas a MéxicoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Kenji Daniel Juárez se declaró culpable el pasado 23 de abril de haber recibido, ocultado, comprado, vendido y facilitado el transporte, asi como la venta de armas de fuego y cargadores de municiones con destino a México.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 04 2025
Brownsville, Tx – Un joven de 19 años, originario de Brownsville, ha sido sentenciado a 46 meses en prisión federal por intentar exportar ilegalmente armas de fuego a México, según anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

El juez federal Fernando Rodríguez Jr. fue quien dictó la sentencia, la cual incluye también tres años de libertad supervisada una vez que Juárez cumpla su condena en prisión.

Durante la audiencia, se presentó evidencia adicional, incluyendo una fotografía que mostraba las armas involucradas.

El tribunal destacó que las armas eran altamente peligrosas y podrían haber sido utilizadas por cárteles para actividades delictivas.

Según las autoridades, el 16 de noviembre de 2024, Juárez fue observado recibiendo múltiples armas de varias personas durante un evento de venta de armas en McAllen, Texas. Posteriormente, se trasladó a una residencia en Brownsville, donde fue interceptado por agentes de la ley.

Durante el registro del domicilio, las autoridades encontraron siete pistolas, ocho rifles semiautomáticos y 22 cargadores de municiones en su dormitorio.

Juárez admitió que tenía la intención de exportar estas armas a México y también reconoció haber realizado contrabando de armas y municiones en ocasiones anteriores.

Actualmente, Juárez permanece bajo custodia y será trasladado a un centro del Buró Federal de Prisiones que se determinará en los próximos días.

La investigación fue llevada a cabo por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en ingles) y el caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Ángel Castro.

Este caso forma parte de la iniciativa Project Safe Neighborhoods (PSN), un programa que une a diferentes niveles de las fuerzas del orden y a las comunidades para reducir el crimen violento y la violencia armada, con el objetivo de hacer que los vecindarios sean más seguros para todos.

La estrategia actual, lanzada el 26 de mayo del 2021, se basa en principios clave como fomentar la confianza comunitaria, apoyar a organizaciones locales de prevención, aplicar prioridades de cumplimiento estratégicas y medir los resultados de forma efectiva.

