La Grulla, Texas – Un tigre bebé fue encontrado este domingo 5 de octubre dentro de un bolso de lona abandonado en La Grulla, Texas, según reportes locales. El animal fue hallado aferrándose por su vida y con dificultad para respirar.

Tras el hallazgo, el tigre fue llevado inmediatamente a un veterinario local, donde recibió atención urgente y logró recuperarse del estrés y la falta de oxígeno. Las autoridades señalaron que este tipo de animales exóticos pueden costar hasta 5 mil dólares en el mercado privado, aunque la tenencia sin permisos adecuados es ilegal y peligrosa.

Se desconoce la identidad de los presuntos traficantes, quienes abandonaron el bolso al notar la presencia de personas en la zona. Las autoridades locales advierten que poseer o traficar con animales exóticos sin autorización constituye un delito grave y puede poner en riesgo tanto a los animales como a la comunidad.

Este incidente se suma a otros reportes recientes de especies salvajes encontradas en la región, incluyendo el avistamiento de un oso en Zapata el mes pasado, y subraya la necesidad de vigilar y denunciar el tráfico de fauna exótica.

Las autoridades recomiendan a la comunidad reportar cualquier actividad sospechosa a la policía local o a la autoridad de vida silvestre correspondiente.