BROWNSVILLE, Texas — La madrugada del 29 de agosto de 2025, oficiales de patrulla del Departamento de Policía de Brownsville respondieron alrededor de la 1:35 a.m. a un llamado sobre disparos en la cuadra 3400 de Pablo Kisel Blvd.

Al llegar, los oficiales entrevistaron a varios testigos que proporcionaron información clave, permitiendo colocar un alerta de búsqueda sobre el sospechoso y su vehículo. Con la asistencia de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron, se localizó el vehículo y se realizó una detención de tráfico en la intersección de Paredes Line Rd y Avenida Carlos.

El conductor, identificado como Francisco Lopez, de 32 años, fue detenido y acusado de Deadly Conduct por disparar un arma de fuego en ciertas municipalidades, un delito grave de tercer grado.

Durante el operativo, se recuperaron múltiples casquillos en la escena y un arma de fuego fue confiscada del vehículo de Lopez. Fue arraigado y se le fijó una fianza de $12,000.

El Departamento de Policía de Brownsville agradeció la colaboración de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron y recordó a la comunidad que el uso imprudente de armas de fuego pone vidas en peligro.