HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Reporte de disparos en Brownsville llevan al arresto de un hombreEricks Webs DesignEricks Webs Design

El conductor, identificado como Francisco Lopez, de 32 años, fue detenido y acusado de Deadly Conduct por disparar un arma de fuego en ciertas municipalidades, un delito grave de tercer grado.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 29 2025
Ad Placeholder

BROWNSVILLE, Texas — La madrugada del 29 de agosto de 2025, oficiales de patrulla del Departamento de Policía de Brownsville respondieron alrededor de la 1:35 a.m. a un llamado sobre disparos en la cuadra 3400 de Pablo Kisel Blvd.

Al llegar, los oficiales entrevistaron a varios testigos que proporcionaron información clave, permitiendo colocar un alerta de búsqueda sobre el sospechoso y su vehículo. Con la asistencia de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron, se localizó el vehículo y se realizó una detención de tráfico en la intersección de Paredes Line Rd y Avenida Carlos.

El conductor, identificado como Francisco Lopez, de 32 años, fue detenido y acusado de Deadly Conduct por disparar un arma de fuego en ciertas municipalidades, un delito grave de tercer grado.

Durante el operativo, se recuperaron múltiples casquillos en la escena y un arma de fuego fue confiscada del vehículo de Lopez. Fue arraigado y se le fijó una fianza de $12,000.

El Departamento de Policía de Brownsville agradeció la colaboración de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron y recordó a la comunidad que el uso imprudente de armas de fuego pone vidas en peligro.

Brownsville disparos
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder