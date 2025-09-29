Brownsville, TX — La mañana de este lunes, elementos del Departamento de Bomberos de Brownsville respondieron a un reporte de incendio en el restaurante El Compadre Tacos, ubicado en el 3915 de Southmost Road.

Al llegar, los equipos de emergencia encontraron fuego activo en el área de la cocina. Según informaron los empleados del establecimiento, el siniestro comenzó después de que una freidora “explotó” y provocó el incendio.

Los bomberos lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran al resto de la estructura, aunque el área de la cocina sí resultó con daños.

Las autoridades confirmaron que no se registraron lesionados, ni entre los empleados ni entre el personal de emergencias que atendió el incidente.