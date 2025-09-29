HOY

Entravision Communications
Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 29 2025

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 29 2025
Brownsville, TX – El Departamento de Bomberos de Brownsville se encuentra en la escena de un incendio en una embarcación en el Puerto de Brownsville.

De acuerdo con las autoridades, no se han reportado personas lesionadas en el lugar.

Los equipos de bomberos continúan trabajando para controlar y sofocar las llamas, mientras se investigan las posibles causas del siniestro.

