Brownsville, TX – El Departamento de Bomberos de Brownsville se encuentra en la escena de un incendio en una embarcación en el Puerto de Brownsville.

De acuerdo con las autoridades, no se han reportado personas lesionadas en el lugar.

Los equipos de bomberos continúan trabajando para controlar y sofocar las llamas, mientras se investigan las posibles causas del siniestro.