Willacy County, Texas. – Autoridades locales reportaron un incidente de ataque de abejas en un parque de casas rodantes ubicado sobre Emma Ross Road en Raymondville.

La Oficina del Sheriff del Condado de Willacy (WCSO), junto con los departamentos de bomberos de Raymondville y Lyford, y los servicios médicos de emergencia de Willacy (EMS), respondieron al lugar. Se recomienda a la comunidad evitar el área, ya que hay una gran cantidad de abejas presentes.

Las autoridades continúan monitoreando la situación para garantizar la seguridad de los residentes y visitantes.