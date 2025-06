Brownsville, Texas — Un acto de amor incondicional transformó por completo la vida de una familia en el sur de Texas. Adán Valdez, un residente de Brownsville, fue diagnosticado con una enfermedad renal en etapa terminal, pero gracias a un gesto heroico de su hija Eloísa, hoy tiene una segunda oportunidad de vida.

“Nunca voy a poder pagarle, por lo tan grande que hizo… no hay palabras, no hay dinero que alcance”, expresó Adán, conmovido hasta las lágrimas al recordar el momento en que supo que su propia hija le donaría un riñón.

La historia de esta familia comienza con una devastadora noticia: Adán necesitaba urgentemente un trasplante, pero las probabilidades de encontrar un donante compatible eran escasas. “Yo ya había perdido la esperanza”, reconoció el señor Valdez, sabiendo que la lista de espera podría prolongarse por años.

Fue entonces cuando Eloísa, la mayor de sus tres hijos, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. “Le pregunté a mi mamá: ‘¿Se va a morir?’”, recordó. Pese al miedo, se sometió a estudios de compatibilidad… y resultaron positivos.

Aunque su padre no estaba convencido al principio —“todavía hasta el último momento no quería, porque ella tiene seis hijos”— Eloísa no dudó en seguir adelante con el procedimiento. “Sentí que nuestra pesadilla por fin terminaba. Él ya no tendría que seguir en diálisis”, dijo.

La cirugía fue un éxito. Y desde entonces, la alegría regresó a la casa de los Valdez.

Carmen, la madre de familia, expresó el profundo orgullo que siente por su hija. “Él te dio la vida hace 30 años… y tú se la diste otra vez”, le dijo.

La historia de esta familia pone rostro y corazón a una realidad urgente.

Según la organización Donate Life America, casi 100 mil personas están en lista de espera por un órgano en Estados Unidos. Cada ocho minutos se suma una nueva persona y cada día, mueren 13 esperando un milagro como el que vivió Adán.

“Los órganos también dan vida”, enfatizó él, al reflexionar sobre la importancia de la donación.

Al cierre de la entrevista, Eloísa quiso dejarle un mensaje a su padre:

“Papi, te amo tanto. Si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría un millón de veces sin pensarlo. Toda la vida que me queda no alcanzaría para agradecerte todo lo que has hecho por mí y por nosotros”.