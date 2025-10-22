Sullivan City, TX – El Banco de Alimentos del Valle del Río Grande (Food Bank RGV) estará realizando una distribución móvil gratuita de productos frescos el próximo miércoles 23 de octubre, en la ciudad de Sullivan City.

El evento se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en la Iglesia Rising Hope, ubicada en el 100 de la calle Los Garzas. La distribución se realizará mientras duren las reservas, por lo que se recomienda a las familias llegar temprano.

Esta entrega, organizada como un evento especial tipo “Pop-Up”, es por un solo día, ofreciendo frutas y verduras frescas sin costo para la comunidad. El objetivo es apoyar a las familias locales con alimentos saludables en tiempos de necesidad.

Requisitos para participar:

Presentar una identificación con foto

Mostrar un comprobante de domicilio

Se permite un máximo de 2 familias por vehículo

Es necesario tener la cajuela del carro vacía para facilitar la entrega

El Banco de Alimentos RGV reafirma su compromiso con la comunidad y recuerda que es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web foodbankrgv.com o llamar al 956-682-8101.