Entravision Communications
Noticias Locales

Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre

Sullivan City, TX – El Banco de Alimentos del Valle del Río Grande (Food Bank RGV) estará realizando una distribución móvil gratuita de productos frescos el próximo miércoles 23 de octubre, en la ciudad de Sullivan City. El evento se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en la Iglesia Rising Hope, ubicada

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 22 2025
Current image: Cortesía: Pixels

Sullivan City, TX – El Banco de Alimentos del Valle del Río Grande (Food Bank RGV) estará realizando una distribución móvil gratuita de productos frescos el próximo miércoles 23 de octubre, en la ciudad de Sullivan City.

El evento se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en la Iglesia Rising Hope, ubicada en el 100 de la calle Los Garzas. La distribución se realizará mientras duren las reservas, por lo que se recomienda a las familias llegar temprano.

Esta entrega, organizada como un evento especial tipo “Pop-Up”, es por un solo día, ofreciendo frutas y verduras frescas sin costo para la comunidad. El objetivo es apoyar a las familias locales con alimentos saludables en tiempos de necesidad.

Requisitos para participar:

  • Presentar una identificación con foto
  • Mostrar un comprobante de domicilio
  • Se permite un máximo de 2 familias por vehículo
  • Es necesario tener la cajuela del carro vacía para facilitar la entrega

El Banco de Alimentos RGV reafirma su compromiso con la comunidad y recuerda que es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web foodbankrgv.com o llamar al 956-682-8101.

