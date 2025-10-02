Hidalgo, TX – Homeland Security Investigations (HSI) encabeza una acción de cumplimiento en la región al sur de la calle 23 en Hidalgo, Texas. La operación cuenta con el apoyo de diversas agencias federales, estatales y locales.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales, ya que la investigación criminal continúa en curso. Las autoridades recomiendan a la comunidad mantenerse alerta y seguir las instrucciones oficiales mientras se desarrolla la operación.

Las patrullas del Condado de Hidalgo se encuentran resguardando la zona para garantizar la seguridad de residentes y transeúntes.

El HSI enfatiza que es la agencia principal a cargo y que seguirá coordinándose con sus socios para asegurar el cumplimiento de la ley en la región.