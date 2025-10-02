HOY

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 02 2025
Hidalgo, TX – Homeland Security Investigations (HSI) encabeza una acción de cumplimiento en la región al sur de la calle 23 en Hidalgo, Texas. La operación cuenta con el apoyo de diversas agencias federales, estatales y locales.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales, ya que la investigación criminal continúa en curso. Las autoridades recomiendan a la comunidad mantenerse alerta y seguir las instrucciones oficiales mientras se desarrolla la operación.

Las patrullas del Condado de Hidalgo se encuentran resguardando la zona para garantizar la seguridad de residentes y transeúntes.

El HSI enfatiza que es la agencia principal a cargo y que seguirá coordinándose con sus socios para asegurar el cumplimiento de la ley en la región.

Mas Noticias 48
Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Oct 2, 2025

Oficiales de la policía de Donna realizaron un arresto el viernes 26 de septiembre de 2025, tras recibir información clave de un ciudadano sobre un hombre buscado por agresión.

Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Oct 1, 2025

Edinburg, TX – La Policía de Edinburg confirmó que el conductor de la motocicleta involucrada en el reciente accidente, identificado como Adrian Mario Garza, de 35 años y residente de McAllen, falleció a causa de sus heridas. La investigación sobre el accidente...

Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Oct 1, 2025

Starr County, TX — Un operativo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) logró interrumpir un intento de contrabando humano en la frontera sur del estado. El 27 de septiembre de 2025, un piloto de dron de la Región Sur del DPS...

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Oct 1, 2025

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville

Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville

Sep 29, 2025

Brownsville, TX – El Departamento de Bomberos de Brownsville se encuentra en la escena de un incendio en una embarcación en el Puerto de Brownsville. De acuerdo con las autoridades, no se han reportado personas lesionadas en el lugar. Los equipos de bomberos continúan...

