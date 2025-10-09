Redadas en Hidalgo generan incertidumbre

Las recientes redadas llevadas a cabo por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Hidalgo han dejado a muchas familias en un estado de angustia e incertidumbre. Un joven, que optó por permanecer en el anonimato, compartió su desesperación al no tener noticias de su madre, detenida durante una de estas redadas en una bodega de ropa usada.

La angustia de una familia separada

El joven relató a las cámaras que la última vez que supo de su madre fue a través de una llamada en la que ella avisaba que los agentes de ICE habían llegado a su lugar de trabajo. Desde entonces, él y sus hermanos han estado tratando de encontrarla sin éxito. “No sé nada de ella, estamos bien preocupados”, expresó con evidente angustia.

La madre del joven, quien llevaba más de 20 años en Estados Unidos y trabajaba desde hace cuatro años en la bodega Moonrise, es una de las muchas personas arrestadas en las redadas de la semana pasada. La familia, consciente de la posibilidad de una detención, había discutido un plan de contingencia. Sin embargo, la incertidumbre sobre su paradero y su bienestar, especialmente debido a sus condiciones de salud, ha sido devastadora.

Retrasos en la información de los detenidos

Cynthia Contreras Gutiérrez, una abogada de inmigración, explicó que las oficinas de ICE están experimentando retrasos en la actualización de la información de los detenidos en su base de datos. “Es muy difícil ahorita hacer contacto con los familiares”, comentó Contreras Gutiérrez, subrayando que el proceso no es inmediato y que las familias deben armarse de paciencia.

Además, mencionó que los detenidos enfrentan dificultades para comunicarse con sus seres queridos y abogados, lo que agrava la situación. Este retraso se debe, en parte, al alto volumen de detenciones que ha sobrecargado el sistema.

Esperanza en medio de la incertidumbre

A pesar de la angustia, el joven mantiene la esperanza de que su madre está segura y aún en el país. “Yo tengo fe de que ella está aquí”, afirmó, alentando a quienes enfrentan situaciones similares a consultar la base de datos de ICE para localizar a sus familiares.

El caso de esta familia en Hidalgo es solo uno de los muchos que reflejan la compleja situación que enfrentan las familias inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en tiempos de intensificación de las políticas de inmigración.