Robo de vehículo: La policía de Doulla recupera un vehículo robado y arresta al sospechoso en Hueslaco.
Redadas de ICE en Hidalgo: Familias angustiadas y sin respuestas
Familias en Hidalgo buscan desesperadamente a sus seres queridos tras las recientes redadas de ICE en bodegas locales.
Redadas en Hidalgo generan incertidumbre
Las recientes redadas llevadas a cabo por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Hidalgo han dejado a muchas familias en un estado de angustia e incertidumbre. Un joven, que optó por permanecer en el anonimato, compartió su desesperación al no tener noticias de su madre, detenida durante una de estas redadas en una bodega de ropa usada.
La angustia de una familia separada
El joven relató a las cámaras que la última vez que supo de su madre fue a través de una llamada en la que ella avisaba que los agentes de ICE habían llegado a su lugar de trabajo. Desde entonces, él y sus hermanos han estado tratando de encontrarla sin éxito. “No sé nada de ella, estamos bien preocupados”, expresó con evidente angustia.
La madre del joven, quien llevaba más de 20 años en Estados Unidos y trabajaba desde hace cuatro años en la bodega Moonrise, es una de las muchas personas arrestadas en las redadas de la semana pasada. La familia, consciente de la posibilidad de una detención, había discutido un plan de contingencia. Sin embargo, la incertidumbre sobre su paradero y su bienestar, especialmente debido a sus condiciones de salud, ha sido devastadora.
Retrasos en la información de los detenidos
Cynthia Contreras Gutiérrez, una abogada de inmigración, explicó que las oficinas de ICE están experimentando retrasos en la actualización de la información de los detenidos en su base de datos. “Es muy difícil ahorita hacer contacto con los familiares”, comentó Contreras Gutiérrez, subrayando que el proceso no es inmediato y que las familias deben armarse de paciencia.
Además, mencionó que los detenidos enfrentan dificultades para comunicarse con sus seres queridos y abogados, lo que agrava la situación. Este retraso se debe, en parte, al alto volumen de detenciones que ha sobrecargado el sistema.
Esperanza en medio de la incertidumbre
A pesar de la angustia, el joven mantiene la esperanza de que su madre está segura y aún en el país. “Yo tengo fe de que ella está aquí”, afirmó, alentando a quienes enfrentan situaciones similares a consultar la base de datos de ICE para localizar a sus familiares.
El caso de esta familia en Hidalgo es solo uno de los muchos que reflejan la compleja situación que enfrentan las familias inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en tiempos de intensificación de las políticas de inmigración.

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan
SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...
Créditos fiscales para autos eléctricos han expirado: ¿qué sigue para los consumidores?
Para los consumidores que piensan en comprar un auto eléctrico, hay nueva información: la expiración del crédito fiscal federal de $7,500 para vehículos eléctricos podría afectar directamente los precios y las decisiones de compra. Expertos en la industria advierten...
Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026
Pharr, Texas — La Ciudad de Pharr anunció con orgullo el inicio oficial de la temporada de productos agrícolas 2025-2026 en el Puente Internacional de Pharr, un evento que resalta su papel fundamental como puerta de entrada para el comercio de productos frescos entre...
Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años
Condado de Cameron, TexasUn hombre de 58 años fue arrestado en Los Fresnos, Texas, acusado de agredir físicamente a su madre de 89 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad del Condado de Cameron. De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del...
Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles
EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...
Accidente grave en Combes deja varios heridos
COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...
Distribución móvil del Banco de Comida RGV exclusiva para veteranos en Harlingen
MCALLEN, TEXAS - El Banco de Comida del Valle del Río Grande (RGV) llevará a cabo una distribución móvil de productos agrícolas exclusiva para veteranos el jueves 9 de octubre, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. o hasta agotar existencias, en la ciudad de Harlingen. Para...
Buscan a persona de interés por robo de autos en Brownsville
La información proporcionada podría calificar para una recompensa en efectivo.
MFE realizará evento temporal de inscripción a TSA PreCheck del 7 al 10 de octubre
MCALLEN, TEXAS - El Aeropuerto Internacional de McAllen (MFE) anunció que será sede de un evento especial de inscripción al programa TSA PreCheck, en colaboración con IDEMIA, del 7 al 10 de octubre. Durante esos días, los interesados podrán completar el proceso de...
Operativo en Hidalgo: Impacto y repercusiones para familias
Operativo Hidalgo: Familiares preocupados tras operativo en Hidalgo; expertos en inmigración ofrecen orientación.
Estafa amorosa: Hombre de 78 años engañado por una supuesta figura pública
Estafa romántica: Hombre cae víctima de una estafa romántica, perdiendo 700 dólares al creer estar en contacto con una celebridad.
Nuevas recomendaciones de los CDC sobre la vacuna del Covid-19 generan debate
Los CDC instan a consultar a médicos antes de recibir la vacuna del Covid-19.
Autoridades ejecutan orden de cateo en residencia de Harlingen
Las fuerzas del orden reiteraron su compromiso con la seguridad de la comunidad y pidieron a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
Tiroteo Mortal en San Benito: Sospechoso se entrega a las autoridades
Tiroteo: Un hombre de 23 años enfrenta cargos graves tras un tiroteo que dejó una víctima mortal y otra herida en San Benito.
Aviso de tráfico por evento “National Night Out” en el condado de Cameron
Condado Cameron, TX – El Cameron County Sheriff’s Office informa a la comunidad que se esperan congestiones de tráfico debido al evento National Night Out, que se llevará a cabo hoy de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Las autoridades recomiendan a los conductores anticipar...
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos
San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...