HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Redadas de ICE en Hidalgo: Familias angustiadas y sin respuestasEricks Webs DesignEricks Webs Design

Familias en Hidalgo buscan desesperadamente a sus seres queridos tras las recientes redadas de ICE en bodegas locales.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 09 2025
Ad Placeholder

Redadas en Hidalgo generan incertidumbre

Las recientes redadas llevadas a cabo por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Hidalgo han dejado a muchas familias en un estado de angustia e incertidumbre. Un joven, que optó por permanecer en el anonimato, compartió su desesperación al no tener noticias de su madre, detenida durante una de estas redadas en una bodega de ropa usada.

La angustia de una familia separada

El joven relató a las cámaras que la última vez que supo de su madre fue a través de una llamada en la que ella avisaba que los agentes de ICE habían llegado a su lugar de trabajo. Desde entonces, él y sus hermanos han estado tratando de encontrarla sin éxito. “No sé nada de ella, estamos bien preocupados”, expresó con evidente angustia.

La madre del joven, quien llevaba más de 20 años en Estados Unidos y trabajaba desde hace cuatro años en la bodega Moonrise, es una de las muchas personas arrestadas en las redadas de la semana pasada. La familia, consciente de la posibilidad de una detención, había discutido un plan de contingencia. Sin embargo, la incertidumbre sobre su paradero y su bienestar, especialmente debido a sus condiciones de salud, ha sido devastadora.

Retrasos en la información de los detenidos

Cynthia Contreras Gutiérrez, una abogada de inmigración, explicó que las oficinas de ICE están experimentando retrasos en la actualización de la información de los detenidos en su base de datos. “Es muy difícil ahorita hacer contacto con los familiares”, comentó Contreras Gutiérrez, subrayando que el proceso no es inmediato y que las familias deben armarse de paciencia.

Además, mencionó que los detenidos enfrentan dificultades para comunicarse con sus seres queridos y abogados, lo que agrava la situación. Este retraso se debe, en parte, al alto volumen de detenciones que ha sobrecargado el sistema.

Esperanza en medio de la incertidumbre

A pesar de la angustia, el joven mantiene la esperanza de que su madre está segura y aún en el país. “Yo tengo fe de que ella está aquí”, afirmó, alentando a quienes enfrentan situaciones similares a consultar la base de datos de ICE para localizar a sus familiares.

El caso de esta familia en Hidalgo es solo uno de los muchos que reflejan la compleja situación que enfrentan las familias inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en tiempos de intensificación de las políticas de inmigración.

detenciones familias Hidalgo ICE inmigración redadas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Oct 9, 2025

SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...

Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026

Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026

Oct 9, 2025

Pharr, Texas — La Ciudad de Pharr anunció con orgullo el inicio oficial de la temporada de productos agrícolas 2025-2026 en el Puente Internacional de Pharr, un evento que resalta su papel fundamental como puerta de entrada para el comercio de productos frescos entre...

Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años

Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años

Oct 8, 2025

Condado de Cameron, TexasUn hombre de 58 años fue arrestado en Los Fresnos, Texas, acusado de agredir físicamente a su madre de 89 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad del Condado de Cameron. De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del...

Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles

Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles

Oct 8, 2025

EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Oct 8, 2025

COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...

Ad Placeholder
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Oct 7, 2025

San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

HARLINGEN, TEXAS — Un accidente vehicular entre un automóvil y un autobús escolar se registró la mañana de este miércoles alrededor de las 7:00 a.m. sobre Wilson Rd., cerca de las escuelas Gutierrez Middle School e IDEA. De acuerdo con los primeros reportes, no se...

Ad Placeholder
Ad Placeholder