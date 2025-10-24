MCALLEN, TEXAS – Una redada de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se registró esta mañana en una subdivisión de apartamentos en McAllen, ubicada en la intersección de la calle 25 con la avenida Lavaga, donde trabajadores de la construcción presenciaron la detención de varias personas.

De acuerdo con los testimonios de empleados que prefirieron permanecer en anonimato, la acción ocurrió alrededor de las 10:00 a.m., momento en que los detenidos se mostraron nerviosos y algunos intentaron huir.

Los trabajadores indicaron haber visto seis camionetas y cuatro vans utilizadas para transportar a las personas arrestadas.

Los testigos detallaron que al menos dos individuos lograron escapar, mientras que otros fueron detenidos y trasladados por los agentes de ICE. Este no sería el primer operativo de este tipo en la zona, según comentaron los trabajadores.

La redada generó temor entre los empleados que permanecieron en el lugar, quienes señalaron que este tipo de acciones podría afectar el desarrollo de la subdivisión y la actividad laboral en la región, ya que muchas personas temen salir a trabajar.

Hasta el momento, ICE ha confirmado que sus oficiales realizan arrestos de control migratorio de manera diaria, pero no se han proporcionado detalles específicos sobre los individuos detenidos en este operativo. Según los testigos, un total de seis personas fueron arrestadas, aunque se espera la confirmación oficial por parte de la agencia federal.