Recuperan vehículo robado en Donna; buscan al sospechoso

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 10 2025
DONNA, TEXAS– El Departamento de Policía de Donna, en coordinación con la South Texas Auto Theft Enforcement Task Force, logró recuperar una camioneta Ford F-150 modelo 2005 que había sido reportada como robada en Alton, Texas.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto de 2025, cuando los investigadores trabajaron en conjunto con oficiales de patrulla para localizar el vehículo. Durante la operación, un sospechoso fue detenido; sin embargo, las autoridades continúan la búsqueda del principal responsable.

Se solicita la colaboración de la comunidad
La Policía de Donna pide a cualquier persona con información que se comunique al 956-464-4481.

Sep 10, 2025

Nueva ley en Texas aumenta sanciones por letreros ilegales en Weslaco

Sep 10, 2025

WESLACO, Texas — Una nueva ley estatal, la House Bill 3611, entró en vigor en Texas con el objetivo de frenar la colocación de letreros ilegales en espacios públicos como camellones, banquetas y orillas de carretera. La medida otorga a ciudades como Weslaco mayores...

