Recuperan vehículo robado en Donna; buscan al sospechoso

DONNA, TEXAS– El Departamento de Policía de Donna, en coordinación con la South Texas Auto Theft Enforcement Task Force, logró recuperar una camioneta Ford F-150 modelo 2005 que había sido reportada como robada en Alton, Texas.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto de 2025, cuando los investigadores trabajaron en conjunto con oficiales de patrulla para localizar el vehículo. Durante la operación, un sospechoso fue detenido; sin embargo, las autoridades continúan la búsqueda del principal responsable.

Se solicita la colaboración de la comunidad

El sospechoso ha sido identificado como Luis Hernández, de entre 25 y 30 años de edad, quien tiene un tatuaje de la Santa Muerte en el antebrazo. Podría estar acompañado de una mujer identificada como Mónica Salazar.

La Policía de Donna pide a cualquier persona con información que se comunique al 956-464-4481.