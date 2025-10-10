BROWNSVLLE, TEXAS – BROWNSVILLE–PORT ISABEL — La carretera estatal 48 fue cerrada temporalmente este jueves a la altura del puente Los Lobos debido a un accidente que involucró a tres vehículos, según informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés).

El incidente provocó el cierre total de la vía mientras las autoridades realizaban las labores de investigación y limpieza. Sin embargo, el tránsito ya ha sido reabierto, de acuerdo con la más reciente actualización del DPS.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles lesionados ni las causas del accidente. Las autoridades exhortan a los automovilistas a conducir con precaución en la zona.