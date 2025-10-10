HOY

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 10 2025
BROWNSVLLE, TEXAS – BROWNSVILLE–PORT ISABEL — La carretera estatal 48 fue cerrada temporalmente este jueves a la altura del puente Los Lobos debido a un accidente que involucró a tres vehículos, según informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés).

El incidente provocó el cierre total de la vía mientras las autoridades realizaban las labores de investigación y limpieza. Sin embargo, el tránsito ya ha sido reabierto, de acuerdo con la más reciente actualización del DPS.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles lesionados ni las causas del accidente. Las autoridades exhortan a los automovilistas a conducir con precaución en la zona.

Mas Noticias 48
Dos accidentes con heridas menores en McAllen en menos de 24 horas

Dos accidentes con heridas menores en McAllen en menos de 24 horas

Oct 9, 2025

McAllen, Texas — La ciudad de McAllen reportó dos accidentes de tránsito en un corto período de tiempo, ambos con heridas menores. El primero ocurrió ayer por la noche en la intersección de Col. Rowe y la Highway 83, mientras que el segundo se registró esta mañana en...

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Oct 9, 2025

SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...

Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años

Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años

Oct 8, 2025

Condado de Cameron, TexasUn hombre de 58 años fue arrestado en Los Fresnos, Texas, acusado de agredir físicamente a su madre de 89 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad del Condado de Cameron. De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del...

Dos accidentes con heridas menores en McAllen en menos de 24 horas

Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles

Oct 8, 2025

EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Oct 8, 2025

COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...

Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Oct 8, 2025

HARLINGEN, TEXAS — Un accidente vehicular entre un automóvil y un autobús escolar se registró la mañana de este miércoles alrededor de las 7:00 a.m. sobre Wilson Rd., cerca de las escuelas Gutierrez Middle School e IDEA. De acuerdo con los primeros reportes, no se...

