Harlingen, TX — En medio de nuevas medidas migratorias a nivel federal, abogados de inmigración en el sur de Texas están alertando sobre un aumento en la reactivación de casos previamente cerrados, así como arrestos de personas indocumentadas al salir de audiencias en la corte federal de Harlingen.

“El día de ayer llegué a mi oficina para revisar todos estos casos”, señaló el abogado de inmigración Carlos García. Explicó que la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha comenzado a reabrir casos que habían sido cerrados de forma administrativa en años anteriores, incluso en personas con protección bajo DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

“Algunos de estos casos son personas que tienen DACA aprobado y que les cerraron el caso en la corte de inmigración porque estaban protegidos por el programa”, dijo García.

Pero esto no es todo. El abogado también advirtió que durante esta semana al menos tres personas fueron arrestadas por ICE justo después de acudir a sus audiencias migratorias en la corte federal de Harlingen.

“Lo que pasa es que las personas llegan, el juez o la jueza ordena que el caso se termine, y entonces ICE está esperando afuera para arrestarlas”, señaló García.

Entre los casos más comunes, mencionó los de solicitantes de asilo que entraron al país bajo programas como el parole humanitario y cuyos beneficios están siendo revocados.

En algunos casos, esas personas se presentan en corte sin que exista ya un caso activo a su favor.

En respuesta a estas preocupaciones, ICE emitió un comunicado oficial donde afirma que:

“La administración está una vez más implementando la ley. La mayoría de las personas indocumentadas que entraron a los Estados Unidos en los últimos dos años están sujetas a ser deportadas de forma expedita. Si argumentan temor creíble y válido seguirán en proceso migratorio, pero si no se encuentra un argumento legítimo, serán sujetos a deportación rápida.”

Finalmente, el abogado García hizo un llamado a no dejar de asistir a las citas judiciales. “Las personas deben presentarse a sus audiencias, porque de no hacerlo, no podrían avanzar o defender su caso”, concluyó.