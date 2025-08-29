VALLE DEL RÍO GRANDE, Texas — Este jueves 28 de agosto, la cadena Raising Cane’s Chicken Fingers llevará a cabo un evento de recaudación en todos sus restaurantes del Valle, en apoyo a los albergues Rio Grande Valley Humane Society, Brownsville Animal Defense y South Padre Friends of Animal Rescue, como parte de la celebración del Mes Nacional del Perro.

De 12 p.m. a 8 p.m., los clientes que mencionen el evento en caja contribuirán a que el 15% de su compra sea donado a estas organizaciones, destinándose a cubrir gastos como alimento, camas, toallas y suministros de cuidado para los animales.

En los restaurantes de McAllen y Harlingen, los asistentes también tendrán la oportunidad de conocer perros en adopción y tomarse fotos en un espacio especial con temática canina.

Representantes de Raising Cane’s destacaron que esta iniciativa busca apoyar la salud y bienestar de las mascotas en la región, así como fomentar la adopción responsable.