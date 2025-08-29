HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Raising Cane’s realiza evento de recaudación en apoyo a albergues de animales del ValleEricks Webs DesignEricks Webs Design

VALLE DEL RÍO GRANDE, Texas — Este jueves 28 de agosto, la cadena Raising Cane’s Chicken Fingers llevará a cabo un evento de recaudación en todos sus restaurantes del Valle, en apoyo a los albergues Rio Grande Valley Humane Society, Brownsville Animal Defense y South Padre Friends of Animal Rescue, como parte de la celebración […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 29 2025
Ad Placeholder

VALLE DEL RÍO GRANDE, Texas — Este jueves 28 de agosto, la cadena Raising Cane’s Chicken Fingers llevará a cabo un evento de recaudación en todos sus restaurantes del Valle, en apoyo a los albergues Rio Grande Valley Humane Society, Brownsville Animal Defense y South Padre Friends of Animal Rescue, como parte de la celebración del Mes Nacional del Perro.

De 12 p.m. a 8 p.m., los clientes que mencionen el evento en caja contribuirán a que el 15% de su compra sea donado a estas organizaciones, destinándose a cubrir gastos como alimento, camas, toallas y suministros de cuidado para los animales.

En los restaurantes de McAllen y Harlingen, los asistentes también tendrán la oportunidad de conocer perros en adopción y tomarse fotos en un espacio especial con temática canina.

Representantes de Raising Cane’s destacaron que esta iniciativa busca apoyar la salud y bienestar de las mascotas en la región, así como fomentar la adopción responsable.

canes donativo
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder