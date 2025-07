El sospechoso que, según la policía, mató el domingo a dos bomberos tras causar un incendio forestal en Idaho quería seguir una carrera como bombero, según contó su abuelo a CNN.

Wess Roley, de 20 años, fue identificado por un funcionario policial como el sospechoso del tiroteo en Coeur d’Alene, Idaho, que dejó dos bomberos muertos y un tercero herido mientras respondían a las llamas. Roley fue hallado muerto en el lugar.

El abuelo de Roley, Dale Roley, dijo a CNN que su nieto provenía de una familia de arboristas y había estado trabajando en el sector de servicios para árboles mientras intentaba definir su camino profesional.

“Quería ser bombero; estaba trabajando con árboles y quería ser bombero forestal”, dijo Dale Roley. “Hasta donde sé, realmente lo estaba intentando”.

Wess Roley tenía una escopeta y un rifle largo, según su abuelo, pero no está claro si el ataque —que las autoridades describieron como una emboscada de francotirador— se ejecutó con esas armas.

Dale Roley señaló que solía hablar con su nieto cada semana, pero que no habían hablado en el último mes porque Wess había perdido su teléfono. Agregó que el sospechoso tenía una familia y amigos que lo querían, y que el año pasado viajó a Hawai con su madre, según publicaciones en redes sociales.

“No es como si fuera un solitario”, dijo Dale Roley a CNN. “No teníamos ninguna razón para sospechar que estaría involucrado en algo así”. Agregó que aún mantenía la esperanza de que su nieto no fuera realmente el autor del tiroteo.

Según registros públicos, el sospechoso había vivido anteriormente en el área de Phoenix. Un sitio web sobre atletismo indicaba que corría en el equipo de pista de una escuela secundaria de la zona y que formaba parte de la promoción de 2024.

Documentos judiciales muestran que Roley tuvo una infancia marcada por conflictos familiares. Su madre solicitó el divorcio en septiembre de 2015, cuando él tenía 10 años, y escribió en los documentos judiciales que su esposo la había amenazado, la empujó al suelo y “golpeó varias veces las paredes hasta hacer agujeros”.

“Me amenazó con sentarse frente a mi casa con un rifle de francotirador o con quemarla”, escribió.

Un juez concedió una orden de protección que impedía al padre de Roley tener contacto con su esposa o su hijo, pero posteriormente la modificó para excluir al hijo, luego de que el padre escribiera en un documento judicial: “No represento un peligro para mi hijo ni para nadie más” y que su esposa “no dijo la verdad en su declaración”.

El divorcio fue concedido en noviembre de 2015, y la madre de Roley fue designada como su “acudiente principal de residencia”.

El padre de Roley dijo a un reportero de CNN, frente a su casa en Priest River, Idaho, que no tenía una relación cercana con su hijo y que no lo veía desde una reunión familiar el año pasado. No respondió a posteriores llamadas telefónicas sobre las acusaciones de hace una década incluidas en los documentos judiciales. La madre del sospechoso tampoco respondió a las llamadas realizadas el lunes por la mañana.

