Ha sido la boda más pública y a la vez más secreta del año.

El viernes, el evento principal de la celebración de tres días de Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Venecia culminó con una ceremonia privada en la histórica y apartada isla de San Giorgio Maggiore, en el sestiere de San Marco. Por la tarde, unos 200 invitados famosos –incluyendo a la familia Kardashian-Jenner, Bill Gates, Karlie Kloss, Oprah Winfrey y Usher– fueron fotografiados subiendo a taxis acuáticos rumbo a la fiesta, pero la visibilidad terminó ahí, ya que los asistentes aparentemente respetaron un acuerdo de no publicar en redes sociales durante los eventos.

La ceremonia terminó discretamente, salvo por una señal del mundo de la moda: una portada digital de Vogue que ofreció el primer vistazo al vestido de Sanchez. Tras mucha especulación (y la presencia nada discreta del diseñador Domenico Dolce en Venecia), se confirmó que el vestido era un diseño a medida de Dolce & Gabbana, elaborado durante año y medio. El vestido, de encaje, cuello alto y corsé, tenía 180 botones forrados en gasa de seda. Durante la noche, según Vogue, Sanchez lució dos cambios de atuendo más: un vestido con escote corazón –inspirado en la película “Gilda” de 1946– para la cena, y un vestido de cóctel con 175.000 cristales de Oscar de la Renta.

San Giorgio Maggiore es famosa por sus relucientes basílicas renacentistas de mármol, diseñadas por Andrea Palladio. Pero la pareja también eligió la isla por motivos de privacidad.

Tras protestas en la ciudad –incluyendo amenazas de bloqueos de canales, pancartas y hasta maniquíes de Bezos–, supuestamente la pareja cambió uno de los lugares de la celebración a último momento, y la seguridad e inaccesibilidad de la isla fue clave en su decisión. El Ministerio de Turismo de Venecia estimó que las celebraciones generarán casi el 68 % de la facturación turística anual de la ciudad en un solo fin de semana, pero los manifestantes han protestado contra lo que consideran una “toma” de la ciudad por parte de los más ricos del mundo.

Durante la ceremonia, el multimillonario fundador de Amazon y la experiodista probablemente intercambiaron anillos de manera simbólica. No está claro cuándo la pareja se casó legalmente (o si ya lo hicieron antes en EE.UU.). Un portavoz de la alcaldía de Venecia dijo a CNN que la ciudad no recibió una solicitud oficial, por lo que los eventos de esta semana son ceremoniales y no tienen validez legal.

Poco después de la publicación de las fotos de Vogue, Sanchez cambió su usuario de Instagram a Lauren Sanchez Bezos.

Antes de la celebración, Sanchez llegó a San Giorgio Maggiore con un traje blanco de falda y chaqueta de Dior, inspirado en los años 60, un pañuelo de seda estampado al estilo Hepburn, tacones Jimmy Choo y un bolso Kelly de Hermès. Lanzó besos a los fotógrafos al subir al taxi acuático.

Durante el fin de semana, los invitados lucieron prendas de lujo de firmas como Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta y Versace. Camino a la isla, Kylie Jenner vistió un vestido azul claro con corsé, Kim Kardashian eligió un vestido color caramelo oscuro y Oprah optó por un diseño rosa drapeado estilo sirena.

Aunque los detalles sobre los artistas invitados se mantuvieron en secreto, medios italianos informaron que Matteo Bocelli –hijo de Andrea Bocelli, quien cantó en las bodas de Kim y Kourtney Kardashian– abrió la noche interpretando “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley.

Y si Bocelli emocionó a los presentes, Lady Gaga –quien, según se informa, cerrará este sábado el último día de festividades– seguramente pondrá a todos a bailar. Se espera que la estrella pop se presente en el antiguo astillero medieval de Venecia, el Arsenale, ahora convertido en espacio cultural y sede de la Bienal de Venecia.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.