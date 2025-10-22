Publix retira helado de vainilla por contener alérgeno no declaradoEricks Webs DesignEricks Webs Design
Publix Super Markets anunció el retiro voluntario de uno de sus productos de helado debido a la posible presencia de huevo no declarado, lo que representa un riesgo para personas con alergias alimentarias.
Publix Super Markets anunció el retiro voluntario de uno de sus productos de helado debido a la posible presencia de huevo no declarado, lo que representa un riesgo para personas con alergias alimentarias.
El retiro afecta al producto:
- Publix Premium Vanilla Ice Cream
- Presentación de 0.5 galón
- Código del lote BU-44FR
- Distribuido en Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia
Según la compañía, algunos envases podrían tener tapas incorrectas que no coinciden con el producto, lo que impide que el consumidor conozca que contiene huevo. Hasta el momento, Publix indicó que no se han registrado enfermedades ni reacciones adversas relacionadas con este incidente.
La cadena de supermercados solicitó a los consumidores revisar sus congeladores y devolver el producto afectado a cualquier tienda Publix para recibir un reembolso completo, sin necesidad de presentar recibo de compra.
Para más información, la empresa recomienda visitar su sitio oficial en www.publix.com o comunicarse con el servicio al cliente.
El precio del café aumenta más de 20 por ciento en el último año
Los consumidores de café en Estados Unidos podrían enfrentar un gasto mayor en los próximos meses, luego de que el precio del grano registrara un incremento de más del 20 por ciento durante el último año, según analistas del mercado.
Entre los factores que han impulsado el aumento se encuentran:
- Aranceles de importación más altos
- Incremento en los costos logísticos y de transporte
- Disminución en la producción debido a condiciones climáticas adversas
- Cosechas afectadas en países productores como Brasil y Vietnam
Este escenario ha impactado tanto a empresas tostadoras como a cafeterías locales, que se han visto obligadas a ajustar sus precios sin perder competitividad ni afectar la calidad del producto final.
Especialistas recomiendan a los consumidores comparar precios, aprovechar promociones y considerar la preparación de café en casa como alternativa para reducir gastos.
Se prevé que, de continuar las condiciones actuales en el mercado internacional, los precios del café podrían mantenerse elevados durante el resto de 2025.
- Aviso de interrupción del servicio de agua en Edinburg por reparaciones
- Arresto en el puente de Donna por disturbios y evasión de arresto
- Bomberos de San Benito controlan incendio de pastizal cerca de una vivienda
- Accidente en Donna deja a tres personas hospitalizadas
- Publix retira helado de vainilla por contener alérgeno no declarado
Seguridad en Autobuses Escolares: Autoridades del Valle de Río Grande promueven conciencia
Campaña para prevenir accidentes con autobuses escolares en el Valle de Río Grande.
Fiesta de Palmas: Un Evento Cultural Imperdible en McAllen
Ofrece diversión para toda la familia con música, comida y actividades culturales.
Docente de IDEA es puesto en licencia administrativa tras arresto fuera del campus
Brownsville, TX – Un miembro del personal de la escuela IDEA Frontier fue arrestado recientemente fuera del campus escolar, según informó la directora de la institución, Mrs. D. Cordova, a través de una carta enviada a las familias el 20 de octubre de 2025. En la...
Mujer de Mission declarada culpable de asalto sexual contra menor; sentenciada a 40 años
EDINBURG, Texas – Un jurado del condado Hidalgo encontró culpable a Patricia Méndez, de 50 años y residente de Mission, por indecencia con un menor y dos cargos de asalto sexual contra un menor. El veredicto se emitió el 16 de octubre de 2025, y más tarde ese mismo...
Hombre de Laredo declarado culpable de asalto sexual agravado contra menor; sentenciado a 40 años de prisión
El caso fue procesado en la Corte de Distrito 398 del Condado Hidalgo, bajo la supervisión del Honorable juez L. Keno Vasquez.
Evento comunitario ofrecerá frutas y verduras gratis en Brownsville este 22 de octubre
BROWNSVILLE, Texas – Familias del Valle del Río Grande podrán beneficiarse de una distribución gratuita de frutas y verduras que se llevará a cabo este martes 22 de octubre en la comunidad de Brownsville. El evento será organizado por Food Bank RGV a través de su...
Sospechosa de homicidio en Mission será presentada ante juez este lunes
Las autoridades exhortan a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo al 956-383-8114.
Emprendedora del Valle lleva la autenticidad a los hogares de Texas
Gastronomía mexicana: Una madre mexicana transforma recetas tradicionales en condimentos prácticos, conquistando el Valle de Río Grande.
Adolescente de 16 años muere tras accidente vehicular en Harlingen, dos personas más en condición crítica
Las autoridades reportan que tres personas viajaban en el vehículo al momento del accidente.
Capturan a hombre en San Benito por delitos de narcomenudeo y posesión de drogas
SAN BENITO, Texas - La Policía de San Benito informó la detención de Jose Luis Garza, residente de San Benito, por su presunta participación en un esquema de distribución de drogas en la ciudad. La captura se llevó a cabo el pasado 17 de octubre de 2025 por parte de...
Hombre de 54 años resulta herido tras ser atropellado en Pharr por un conductor de 95 años
La investigación continúa activa y las autoridades informaron que más detalles serán dados a conocer conforme estén disponibles.
Autoridades confirman hallazgo de un cuerpo en Harlingen
Se exhorta al público a evitar la zona mientras continúa la labor de las autoridades.
Tiroteo en guardería de Donna deja dos muertos
Tiroteo en Donna: Tragedia en Donna: Un tiroteo en una guardería conmociona a la comunidad local.
Movilización de autoridades federales en curso; DPS asiste en el lugar y hay por lo menos dos detenidos
Se trata de una noticia en desarrollo, y se espera que las autoridades den a conocer más información en las próximas horas.
Departamento de policía busca a sospechoso vinculado a múltiples robos en Brooks County
Brooks County, TX – El departamento de policía de Brooks County informó que Israel Omar Rosas es el principal sospechoso en una serie de robos ocurridos recientemente en la zona. Según las autoridades, Rosas tiene varias órdenes pendientes por delitos graves y está...
Brownsville: Arrestan a mecánico por usar patrulla sin autorización
Las autoridades informaron que Nieto no solo dejó de mantener el vehículo estacionado para su servicio, sino que lo condujo por distintos puntos de la ciudad.