Publix Super Markets anunció el retiro voluntario de uno de sus productos de helado debido a la posible presencia de huevo no declarado, lo que representa un riesgo para personas con alergias alimentarias.

El retiro afecta al producto:

Publix Premium Vanilla Ice Cream

Presentación de 0.5 galón

Código del lote BU-44FR

Distribuido en Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia

Según la compañía, algunos envases podrían tener tapas incorrectas que no coinciden con el producto, lo que impide que el consumidor conozca que contiene huevo. Hasta el momento, Publix indicó que no se han registrado enfermedades ni reacciones adversas relacionadas con este incidente.

La cadena de supermercados solicitó a los consumidores revisar sus congeladores y devolver el producto afectado a cualquier tienda Publix para recibir un reembolso completo, sin necesidad de presentar recibo de compra.

Para más información, la empresa recomienda visitar su sitio oficial en www.publix.com o comunicarse con el servicio al cliente.

El precio del café aumenta más de 20 por ciento en el último año

Los consumidores de café en Estados Unidos podrían enfrentar un gasto mayor en los próximos meses, luego de que el precio del grano registrara un incremento de más del 20 por ciento durante el último año, según analistas del mercado.

Entre los factores que han impulsado el aumento se encuentran:

Aranceles de importación más altos

Incremento en los costos logísticos y de transporte

Disminución en la producción debido a condiciones climáticas adversas

Cosechas afectadas en países productores como Brasil y Vietnam

Este escenario ha impactado tanto a empresas tostadoras como a cafeterías locales, que se han visto obligadas a ajustar sus precios sin perder competitividad ni afectar la calidad del producto final.

Especialistas recomiendan a los consumidores comparar precios, aprovechar promociones y considerar la preparación de café en casa como alternativa para reducir gastos.

Se prevé que, de continuar las condiciones actuales en el mercado internacional, los precios del café podrían mantenerse elevados durante el resto de 2025.