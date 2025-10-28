PSJA T-STEM ECHS Recibe Distinción como Lone Star Ribbon School 2025Ericks Webs DesignEricks Webs Design
La designación Lone Star Ribbon School, anteriormente parte del programa nacional Blue Ribbon Schools, ahora es una iniciativa estatal que reconoce a escuelas con excelencia académica, instrucción innovadora y preparación universitaria.
Pharr, TX – La escuela Thomas Jefferson T-STEM Early College High School (ECHS) del Distrito Escolar Pharr-San Juan-Alamo (PSJA ISD) hizo historia al convertirse en la primera preparatoria del distrito en ser nombrada Lone Star Ribbon School 2025 por el gobernador Greg Abbott.
El reconocimiento se entregará en una ceremonia especial el miércoles 29 de octubre de 2025 a las 10:30 a.m. en la cafetería de PSJA T-STEM ECHS, donde se presentarán discursos de líderes del distrito y se entregará una placa y un banner conmemorativo.
La designación Lone Star Ribbon School, anteriormente parte del programa nacional Blue Ribbon Schools, ahora es una iniciativa estatal que reconoce a escuelas con excelencia académica, instrucción innovadora y preparación universitaria.
Como campus designado T-STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), PSJA Thomas Jefferson T-STEM ECHS ofrece a sus estudiantes cursos rigurosos, experiencias prácticas de aprendizaje y oportunidades de obtener créditos universitarios a través de su modelo Early College. Con este reconocimiento, la escuela se une a siete escuelas distinguidas del PSJA ISD que representan al distrito a nivel estatal.
Brownsville ISD lamenta la pérdida del oficial de seguridad Ramiro Torres
Se ofrecerán servicios de consejería y apoyo para el personal y los estudiantes afectados por esta noticia, y se anima a quienes lo necesiten a buscar asistencia.
Accidente deja un muerto y una mujer herida en presunta carrera callejera
WESLACO, TEXAS – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal registrado durante la madrugada del lunes 27 de octubre de 2025 sobre la FM 3248 (Dr. Hugh Emerson Road), que dejó a un hombre sin vida y a una mujer gravemente herida....
Homicidio en Edinburg: Acusado comparece en corte por muerte de su hermano
David Flores enfrenta cargos por el asesinato de su hermano en Edinburg; su juicio continuará en 2026.
Arresto en Álamo: Hombre detenido por caso de agresión sexual
Álamo: Detienen a joven de 18 años en conexión con un caso de agresión sexual a menor en Álamo.
Detienen a joven acusado de agresión sexual en Alamo
El sospechoso fue localizado en South Padre Island, donde fue detenido sin incidentes.
Fallece empleada municipal de Roma tras accidente; otra permanece hospitalizada
Roma, Texas – La Ciudad de Roma confirmó el fallecimiento de una de sus empleadas municipales tras un accidente ocurrido el viernes pasado, en el que también resultó lesionada otra integrante del equipo de servicios municipales. De acuerdo con la información oficial,...
Operación ‘Times Up’ culmina con la detención de 32 fugitivos en el Condado de Cameron
Olmito, Texas — La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron, bajo la dirección del Sheriff Manuel Treviño, anunció la conclusión de una operación de dos semanas denominada “Operation Times Up”, enfocada en la localización y arresto de personas con órdenes de...
Cierran por obras parte de Pike Blvd en Weslaco durante tres semanas
Funcionarios municipales recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas y manejar con precaución mientras las cuadrillas trabajan sobre la vía.
DPS investiga choque fatal en el condado Hidalgo; un joven murió en el lugar
Las autoridades del DPS continúan recopilando información y analizando evidencia para determinar las circunstancias exactas que provocaron el choque.
Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen
El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra...
Redada de ICE deja seis detenidos en zona de construcción en McAllen
Los trabajadores indicaron haber visto seis camionetas y cuatro vans utilizadas para transportar a las personas arrestadas.
Administración Trump avanza en deportaciones y auto-deportaciones en su primer año
El Departamento de Seguridad Nacional enfatizó que, desde el inicio de la administración Trump, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha permitido la entrada al país a extranjeros que intenten ingresar de manera ilegal.
Policía de McAllen busca a joven por presunto fraude automotriz
Se insta a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse con McAllen Crime Stoppers al (956) 687-8477.
Consulado de EE. UU. en Matamoros desmiente video sobre supuesta caravana migrante
En su comunicado, la representación diplomática aseguró que no existe ninguna caravana rumbo a la frontera y advirtió que este tipo de videos suelen ser mentiras difundidas por traficantes de personas, conocidos como polleros o coyotes, quienes buscan engañar a migrantes con información falsa.
Persecución termina en arresto de mujer que conducía en sentido contrario en McAllen
Tras una intervención de los oficiales, la conductora fue detenida en el lugar.
Luis Guerrero, nos habla de lo último en los deportes.