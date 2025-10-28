Pharr, TX – La escuela Thomas Jefferson T-STEM Early College High School (ECHS) del Distrito Escolar Pharr-San Juan-Alamo (PSJA ISD) hizo historia al convertirse en la primera preparatoria del distrito en ser nombrada Lone Star Ribbon School 2025 por el gobernador Greg Abbott.

El reconocimiento se entregará en una ceremonia especial el miércoles 29 de octubre de 2025 a las 10:30 a.m. en la cafetería de PSJA T-STEM ECHS, donde se presentarán discursos de líderes del distrito y se entregará una placa y un banner conmemorativo.

La designación Lone Star Ribbon School, anteriormente parte del programa nacional Blue Ribbon Schools, ahora es una iniciativa estatal que reconoce a escuelas con excelencia académica, instrucción innovadora y preparación universitaria.

Como campus designado T-STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), PSJA Thomas Jefferson T-STEM ECHS ofrece a sus estudiantes cursos rigurosos, experiencias prácticas de aprendizaje y oportunidades de obtener créditos universitarios a través de su modelo Early College. Con este reconocimiento, la escuela se une a siete escuelas distinguidas del PSJA ISD que representan al distrito a nivel estatal.