La Grulla, TEXAS – En un comunicado dirigido a la comunidad, autoridades escolares informaron que un proyectil no identificado impactó el techo de la primaria Grulla durante la mañana de este martes.

De inmediato, las fuerzas del orden iniciaron una investigación para determinar el origen del objeto y se mantienen vigilantes en el área.

El distrito escolar aseguró que ningún estudiante ni miembro del personal está en peligro y que las actividades escolares continúan con normalidad.

“La seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra máxima prioridad, y continuaremos trabajando de cerca con las autoridades mientras investigan”, señalaron las autoridades educativas.

La comunidad fue exhortada a mantener la calma y confiar en que la situación se encuentra bajo control.