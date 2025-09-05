Pronósticos del Tiempo para el Valle del Río Grande: Fin de Semana con Cambios Climáticos

Fútbol americano: Intensa jornada deportiva en el Valle de Texas con juegos de preparatoria y eliminatorias sudamericanas.
Un Fin de Semana de Cambios en el Valle del Río Grande
El Valle del Río Grande se prepara para un fin de semana con variaciones climáticas significativas. Los residentes de la región, que suelen disfrutar de actividades al aire libre como la popular “carnita asada”, deberán planificar cuidadosamente sus eventos debido a los cambios en el clima previstos para los próximos días.
Clima Estable para el Viernes
Este viernes, los cielos mayormente despejados y temperaturas que alcanzan los 102 grados Fahrenheit ofrecen un panorama estable. La velocidad del viento se mantiene alrededor de 12 millas por hora, lo que proporciona condiciones ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, la sensación térmica podría elevarse a valores entre 103 y 107 grados en el Condado de Hidalgo, y hasta 109 grados en áreas como Río Grande y Roma.
Pronóstico de Lluvias para el Fin de Semana
Aunque el viernes ofrece condiciones cálidas, el fin de semana traerá consigo un cambio notable. Se espera que el pronóstico de lluvia afecte no solo al Valle del Río Grande, sino a gran parte del estado de Texas. Ciudades como San Antonio, Houston y Dallas también experimentarán lluvias y temperaturas más bajas de lo habitual. En Dallas, por ejemplo, la temperatura máxima prevista es de 78 grados, una cifra que contrasta con las altas temperaturas registradas recientemente.
Descenso de Temperaturas para el Domingo y Lunes
El domingo y el lunes marcarán el inicio de la semana laboral con un descenso en las temperaturas. Aunque seguirán siendo cálidas, con valores entre 92 y 93 grados, estas cifras representan un alivio frente a las temperaturas de tres dígitos que se han experimentado. La Isla del Padre Sur verá temperaturas alrededor de los 88 grados, con un bajo riesgo de corrientes de resaca.
Preparación para la Semana
A medida que las lluvias y las temperaturas más frescas se instalen, los residentes del Valle del Río Grande deben estar preparados para posibles cambios en sus planes. La comunidad puede contar con actualizaciones continuas sobre el clima para mantenerse informada.
Fiscal de distrito de Cameron, Luis V. Saenz, es reconocido por la DEA
Además, el fiscal participó en la reunión de la Junta Ejecutiva de HIDTA del Sur de Texas, donde reiteró la disposición de su oficina para colaborar entre agencias, compartir recursos y mantener estrategias a largo plazo en el combate contra redes de narcotráfico en la región.
Sospechoso de homicidio arrestado en Brownsville
Brazil es señalado como sospechoso en el homicidio de Tyler Gamez, de 23 años, ocurrido el pasado 30 de agosto en Victoria, Texas.
Incendio en Mission: Pareja de la tercera edad busca apoyo para reconstruir su hogar
Incendio: Un incendio en Mission consume parte de la casa de una pareja mayor, quienes ahora apelan a la solidaridad de la comunidad para reconstruir su vivienda.
Trabajadores hispanos: Temor a redadas impacta la construcción en el Valle
El miedo a operativos migratorios provoca escasez de mano de obra y retrasos en proyectos de construcción en el Valle.
Se registra presencia de ICE en Mission
La situación continúa bajo investigación.
Residente de Brownsville sentenciado a 46 meses de prisión por facilitar exportación ilegal de armas a México
Kenji Daniel Juárez se declaró culpable el pasado 23 de abril de haber recibido, ocultado, comprado, vendido y facilitado el transporte, asi como la venta de armas de fuego y cargadores de municiones con destino a México.
Arresto por robo mediante engaño en Rancho Viejo
El arrestado fue identificado como Carlos Alejandro Treviño, quien fue detenido el pasado 31 de julio del 2025.
Última Hora: Policía investiga agresión en McAllen
De acuerdo con la policía, la víctima requirió atención médica y el sospechoso permanece prófugo. En estos momentos, los investigadores continúan en la escena recopilando evidencia.
Aseguran más de 13 millones de dólares en metanfetaminas en el Puente Internacional de Pharr
PHARR, Texas – Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron un cargamento de metanfetamina valuado en más de 13.2 millones de dólares en las instalaciones de carga del...
Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville
Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas...
Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa
ELSA, Texas – El 2 de septiembre de 2025, agentes del Departamento de Policía de Elsa respondieron al bloque 900 de la calle Extrumberto Solis, en el autocine Koko Loco, luego de que un ciudadano reconociera a dos hombres señalados en una publicación anterior en redes...
Medidas en McAllen: Nuevas Regulaciones para Centros Nocturnos
McAllen: Propietarios de bares en McAllen afrontan desafíos ante las nuevas normativas de seguridad.
Incendio en La Grulla es contenido rápidamente; no se reportan heridos graves
LA GRULLA, Texas – Oficiales y personal de primeros auxilios respondieron esta mañana a un incendio en la calle Benito. Según el propietario de la vivienda, una cocina de gas recién instalada se incendió y afectó parte de la estructura. El oficial Treviño actuó...
Autobús escolar de Edinburg CISD se ve involucrado en accidente; estudiantes resultan ilesos
Los ocupantes del automóvil fueron trasladados a un hospital local por personal de EMS, a solicitud propia.
Empleado de bar arrestado tras apuñalar a cliente en Raymondville
La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, aunque no se ha revelado su condición actual.
Autoridades alertan sobre el peligro de comprar pastillas y medicamentos en línea
Las personas que se involucren en la compra o venta de estas sustancias podrían enfrentar cargos estatales y federales.