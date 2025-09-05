Pronósticos del Tiempo para el Valle del Río Grande: Fin de Semana con Cambios Climáticos

HOY

Lluvia y descensos de temperatura durante el fin de semana.

By Cecilia Castaneda
Published September 05 2025
Un Fin de Semana de Cambios en el Valle del Río Grande

El Valle del Río Grande se prepara para un fin de semana con variaciones climáticas significativas. Los residentes de la región, que suelen disfrutar de actividades al aire libre como la popular “carnita asada”, deberán planificar cuidadosamente sus eventos debido a los cambios en el clima previstos para los próximos días.

Clima Estable para el Viernes

Este viernes, los cielos mayormente despejados y temperaturas que alcanzan los 102 grados Fahrenheit ofrecen un panorama estable. La velocidad del viento se mantiene alrededor de 12 millas por hora, lo que proporciona condiciones ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, la sensación térmica podría elevarse a valores entre 103 y 107 grados en el Condado de Hidalgo, y hasta 109 grados en áreas como Río Grande y Roma.

Pronóstico de Lluvias para el Fin de Semana

Aunque el viernes ofrece condiciones cálidas, el fin de semana traerá consigo un cambio notable. Se espera que el pronóstico de lluvia afecte no solo al Valle del Río Grande, sino a gran parte del estado de Texas. Ciudades como San Antonio, Houston y Dallas también experimentarán lluvias y temperaturas más bajas de lo habitual. En Dallas, por ejemplo, la temperatura máxima prevista es de 78 grados, una cifra que contrasta con las altas temperaturas registradas recientemente.

Descenso de Temperaturas para el Domingo y Lunes

El domingo y el lunes marcarán el inicio de la semana laboral con un descenso en las temperaturas. Aunque seguirán siendo cálidas, con valores entre 92 y 93 grados, estas cifras representan un alivio frente a las temperaturas de tres dígitos que se han experimentado. La Isla del Padre Sur verá temperaturas alrededor de los 88 grados, con un bajo riesgo de corrientes de resaca.

Preparación para la Semana

A medida que las lluvias y las temperaturas más frescas se instalen, los residentes del Valle del Río Grande deben estar preparados para posibles cambios en sus planes. La comunidad puede contar con actualizaciones continuas sobre el clima para mantenerse informada.

