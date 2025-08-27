HOY

Pronóstico: Lluvias torrenciales y calor intenso en el sur de Texas

Clima: El clima en el sur de Texas seguirá con lluvias y altas temperaturas, afectando especialmente el fin de semana festivo.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 27 2025
Introducción

El sur de Texas se prepara para un clima intenso esta semana, con pronósticos de lluvias torrenciales y temperaturas que superan los 100 grados Fahrenheit. Los habitantes de la región deberán estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en áreas como McAllen, Mission y Rio Grande City.

Pronóstico de Lluvias y Temperaturas

Según el último informe de María Pérez, el radar ha detectado lluvias cruzando la Interestatal 69 hacia el norte, afectando principalmente a áreas como Lieford y Raymondville, así como el condado de Willacy. Aunque actualmente la actividad de lluvia ha cesado, se espera que las condiciones húmedas persistan, contribuyendo a cielos nublados y temperaturas elevadas.

En McAllen, el termómetro ha alcanzado los 94 grados, pero la humedad ha elevado la sensación térmica por encima de los 100 grados. En Mission, la temperatura percibida es de 101 grados, mientras que en Rio Grande City se siente como 108 grados. La Isla del Padre también experimenta temperaturas altas, alcanzando los 96 grados.

Perspectivas para el Fin de Semana

El jueves se anticipan condiciones similares, con temperaturas entre 98 y 101 grados en general, y hasta 103 grados en el Condado Starr. Las temperaturas más altas se esperan en esta zona, extendiéndose hacia Zapata. Para aquellos que planean visitar la playa, el clima será favorable con una temperatura máxima de 87 grados y vientos de hasta 15 millas por hora. Sin embargo, se debe tener cuidado con el riesgo de corrientes de resaca.

Precauciones para los Visitantes de la Playa

A pesar de que el riesgo de corrientes de resaca es bajo, estas pueden presentarse cerca de la orilla. Si una persona queda atrapada en una corriente, se recomienda mantener la calma y nadar paralelo a la orilla para escapar. Es crucial no dejar a los niños desatendidos y tomar precauciones adicionales durante estas condiciones cálidas que persistirán hasta el fin de semana.

Conclusión

El clima en el sur de Texas continuará siendo un tema de atención mientras se aproxima el fin de semana festivo. Los residentes y visitantes deben estar preparados y tomar medidas de seguridad adecuadas para disfrutar de las actividades al aire libre.

Pronóstico: lluvias torrenciales y calor intenso en el sur de Texas
