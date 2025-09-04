HOY

Pronóstico en McAllen: Temperaturas Extremas Siguen en el Fin de Semana

Clima: El sur de Texas enfrenta un calor intenso mientras se esperan cambios para la próxima semana.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 04 2025
El sur de Texas se prepara para enfrentar un fin de semana con temperaturas extremas, superando los 100 grados Fahrenheit en varias ciudades de la región. Mientras tanto, se anticipan cambios meteorológicos a partir del inicio de la próxima semana, lo que podría traer un alivio esperado para los residentes.

Calor Intenso en McAllen y Ciudades Vecinas

Actualmente, las condiciones climáticas en McAllen y sus alrededores permanecen estables pero calurosas. Con un cielo mayormente despejado, las temperaturas han alcanzado los 104 grados. La ciudad de Mission también registra altos niveles de calor, con el termómetro marcando 101 grados. Edinburg, por su parte, experimenta temperaturas cercanas a los 100 grados.

En el Condado de Cameron, los valores térmicos se mantienen en los 90s, mientras que la sensación térmica incrementa debido a la alta humedad presente en la región. Este fenómeno hace que las condiciones se sientan aún más intensas para los habitantes.

Pronóstico Estatal

A nivel estatal, el calor extremo no solo afecta al sur de Texas. Ciudades como San Antonio, Dallas y Austin también experimentarán temperaturas alrededor de los 100 grados. Sin embargo, en áreas como El Paso, Lubbock y Odessa, se prevén lluvias y posibles tormentas severas.

Condiciones de la Playa

Para quienes planeen una visita a la playa, las condiciones serán favorables con cielos despejados y temperaturas alrededor de los 88 grados. No obstante, se espera la presencia de viento, con ráfagas que podrían superar las 25 millas por hora, lo que podría afectar a aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre.

Cambios Esperados para la Próxima Semana

El pronóstico para el fin de semana indica la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente el domingo. A partir de entonces, la próxima semana promete un ligero alivio del calor extremo. Se esperan temperaturas más agradables, oscilando entre los 92 y 94 grados, lo que representa un respiro de las sofocantes condiciones actuales.

Recomendaciones

Es crucial que la comunidad tome precauciones ante las altas temperaturas, como mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol para prevenir golpes de calor y agotamiento.

