Entravision Communications
Noticias Locales

Pronóstico del Tiempo para el Sur de Texas: Condiciones Agradables y Fenómenos Meteorológicos Actuales

Estado del Tiempo en el Valle del Río GrandeEste día, las condiciones climáticas en el sur de Texas serán agradables y favorables para las actividades al aire libre. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 90°F (32°C) y las mínimas se mantendrán alrededor de los 70°F (21°C). El clima será mayormente soleado, con algunas […]

By Alondra de Hoyos
• Noticias 48
Published September 28 2025
Estado del Tiempo en el Valle del Río Grande
Este día, las condiciones climáticas en el sur de Texas serán agradables y favorables para las actividades al aire libre. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 90°F (32°C) y las mínimas se mantendrán alrededor de los 70°F (21°C). El clima será mayormente soleado, con algunas nubes dispersas a lo largo del día. Por la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, lo que brindará un respiro fresco para descansar.

Tormenta Tropical Imelda y Huracán Humberto: ¿Cómo Afectarán el Sur de Texas?

  1. Tormenta Tropical Imelda
    La tormenta tropical Imelda, ubicada en el Atlántico , por el momento no representa una amenaza directa para nuestra región. Las lluvias ocasionadas por este sistema podrían afectar principalmente a las áreas costeras.
  2. Huracán Humberto
    El huracán Humberto se encuentra actualmente sobre el Atlántico, alejándose de las costas de EE. UU. y sin amenaza directa para el sur de Texas.

Impacto Esperado en el Sur de Texas
A pesar de la presencia de estos sistemas, el pronóstico para el sur de Texas sigue siendo en su mayoría estable. Las lluvias serán esporádicas y localizadas, especialmente en áreas cercanas a la costa, pero las temperaturas se mantendrán agradables, sin grandes fluctuaciones. Se espera que los vientos sean suaves, sin causar alteraciones significativas en las actividades diarias.

Recomendaciones para la Comunidad

  • Mantente informado con los boletines meteorológicos y las actualizaciones de las autoridades locales.
  • Si vives cerca de la costa o en zonas propensas a lluvias, es recomendable tener a la mano un paraguas y estar preparado para posibles cambios en el clima.
  • Disfruta de las condiciones agradables, pero siempre mantente alerta ante cualquier alerta o recomendación oficial.
