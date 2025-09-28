Estado del Tiempo en el Valle del Río Grande

Este día, las condiciones climáticas en el sur de Texas serán agradables y favorables para las actividades al aire libre. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 90°F (32°C) y las mínimas se mantendrán alrededor de los 70°F (21°C). El clima será mayormente soleado, con algunas nubes dispersas a lo largo del día. Por la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, lo que brindará un respiro fresco para descansar.

Tormenta Tropical Imelda y Huracán Humberto: ¿Cómo Afectarán el Sur de Texas?

Tormenta Tropical Imelda

La tormenta tropical Imelda, ubicada en el Atlántico , por el momento no representa una amenaza directa para nuestra región. Las lluvias ocasionadas por este sistema podrían afectar principalmente a las áreas costeras. Huracán Humberto

El huracán Humberto se encuentra actualmente sobre el Atlántico, alejándose de las costas de EE. UU. y sin amenaza directa para el sur de Texas.

Impacto Esperado en el Sur de Texas

A pesar de la presencia de estos sistemas, el pronóstico para el sur de Texas sigue siendo en su mayoría estable. Las lluvias serán esporádicas y localizadas, especialmente en áreas cercanas a la costa, pero las temperaturas se mantendrán agradables, sin grandes fluctuaciones. Se espera que los vientos sean suaves, sin causar alteraciones significativas en las actividades diarias.

Recomendaciones para la Comunidad