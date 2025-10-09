Robo de vehículo: La policía de Doulla recupera un vehículo robado y arresta al sospechoso en Hueslaco.
Pronóstico del Tiempo para el Fin de Semana en McAllen: ¿Lluvia o Sol?
Tiempo: El clima en el sur de Texas promete tanto lluvias matutinas como días soleados, ideal para planificar actividades al aire libre.
Introducción
El sur de Texas se prepara para un fin de semana con condiciones climáticas variadas. Mientras algunos habitantes de McAllen y sus alrededores se preguntan si deben lavar el coche o planificar una carnita asada al aire libre, María Pérez nos trae el reporte del Tiempo que nos ayudará a tomar las mejores decisiones.
Pronóstico de Lluvias
Para el día de mañana, se espera un pronóstico de lluvias aisladas durante las horas matutinas. Aunque no todos los residentes experimentarán lluvias, áreas como McAllen y Mission han registrado actividad de lluvia recientemente. Estos chubascos, que han afectado la región durante las primeras horas de la tarde, se han desplazado hacia territorio mexicano, ofreciendo un panorama más despejado al cierre del día.
Temperaturas y Sensación Térmica
En McAllen, el termómetro ha marcado los 91 grados con una sensación térmica que oscila entre 96 y 103 grados, especialmente en Mission. Los residentes del Condado Starr y Harlingen también han experimentado temperaturas en los altos 90 grados. Se recomienda vestimenta cómoda y de colores claros debido al calor y la alta humedad.
Condiciones de Viento
Los vientos han estado más activos en el Condado Cameron, donde Harlingen ha registrado velocidades superiores a las 20 millas por hora. Estas condiciones ventosas continuarán especialmente en la zona costera, por lo que se recomienda precaución.
Advertencia de Corrientes de Resaca
Para quienes planean visitar la playa, se ha emitido una advertencia de alto riesgo por corrientes de resaca para hoy y mañana. Es vital prestar atención a las banderas rojas en la playa, las cuales indican peligro al entrar al agua, especialmente para quienes no saben nadar.
Condiciones para Viajar
El fin de semana se presenta favorable para quienes planeen viajar por Texas, con ausencia de lluvias y temperaturas que rondan entre los 90 y 95 grados en ciudades como San Antonio, Dallas, Houston y Austin. En McAllen, el sábado se espera un amanecer más fresco con temperaturas alrededor de los 66 grados, ideal para actividades al aire libre.
Conclusión
Con un fin de semana que promete tanto lluvias matutinas como cielos despejados, los habitantes del sur de Texas podrán disfrutar de diversas actividades. Ya sea planificando un asado al aire libre o un viaje por carretera, el clima parece cooperar para una variedad de eventos.
Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan
SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...
Créditos fiscales para autos eléctricos han expirado: ¿qué sigue para los consumidores?
Para los consumidores que piensan en comprar un auto eléctrico, hay nueva información: la expiración del crédito fiscal federal de $7,500 para vehículos eléctricos podría afectar directamente los precios y las decisiones de compra. Expertos en la industria advierten...
Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026
Pharr, Texas — La Ciudad de Pharr anunció con orgullo el inicio oficial de la temporada de productos agrícolas 2025-2026 en el Puente Internacional de Pharr, un evento que resalta su papel fundamental como puerta de entrada para el comercio de productos frescos entre...
Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años
Condado de Cameron, TexasUn hombre de 58 años fue arrestado en Los Fresnos, Texas, acusado de agredir físicamente a su madre de 89 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad del Condado de Cameron. De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del...
Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles
EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...
Accidente grave en Combes deja varios heridos
COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...
Distribución móvil del Banco de Comida RGV exclusiva para veteranos en Harlingen
MCALLEN, TEXAS - El Banco de Comida del Valle del Río Grande (RGV) llevará a cabo una distribución móvil de productos agrícolas exclusiva para veteranos el jueves 9 de octubre, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. o hasta agotar existencias, en la ciudad de Harlingen. Para...
Buscan a persona de interés por robo de autos en Brownsville
La información proporcionada podría calificar para una recompensa en efectivo.
MFE realizará evento temporal de inscripción a TSA PreCheck del 7 al 10 de octubre
MCALLEN, TEXAS - El Aeropuerto Internacional de McAllen (MFE) anunció que será sede de un evento especial de inscripción al programa TSA PreCheck, en colaboración con IDEMIA, del 7 al 10 de octubre. Durante esos días, los interesados podrán completar el proceso de...
Operativo en Hidalgo: Impacto y repercusiones para familias
Operativo Hidalgo: Familiares preocupados tras operativo en Hidalgo; expertos en inmigración ofrecen orientación.
Estafa amorosa: Hombre de 78 años engañado por una supuesta figura pública
Estafa romántica: Hombre cae víctima de una estafa romántica, perdiendo 700 dólares al creer estar en contacto con una celebridad.
Nuevas recomendaciones de los CDC sobre la vacuna del Covid-19 generan debate
Los CDC instan a consultar a médicos antes de recibir la vacuna del Covid-19.
Autoridades ejecutan orden de cateo en residencia de Harlingen
Las fuerzas del orden reiteraron su compromiso con la seguridad de la comunidad y pidieron a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
Tiroteo Mortal en San Benito: Sospechoso se entrega a las autoridades
Tiroteo: Un hombre de 23 años enfrenta cargos graves tras un tiroteo que dejó una víctima mortal y otra herida en San Benito.
Aviso de tráfico por evento “National Night Out” en el condado de Cameron
Condado Cameron, TX – El Cameron County Sheriff’s Office informa a la comunidad que se esperan congestiones de tráfico debido al evento National Night Out, que se llevará a cabo hoy de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Las autoridades recomiendan a los conductores anticipar...
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos
San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...