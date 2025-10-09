HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Pronóstico del Tiempo para el Fin de Semana en McAllen: ¿Lluvia o Sol?Ericks Webs DesignEricks Webs Design

Tiempo: El clima en el sur de Texas promete tanto lluvias matutinas como días soleados, ideal para planificar actividades al aire libre.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 09 2025
Introducción

El sur de Texas se prepara para un fin de semana con condiciones climáticas variadas. Mientras algunos habitantes de McAllen y sus alrededores se preguntan si deben lavar el coche o planificar una carnita asada al aire libre, María Pérez nos trae el reporte del Tiempo que nos ayudará a tomar las mejores decisiones.

Pronóstico de Lluvias

Para el día de mañana, se espera un pronóstico de lluvias aisladas durante las horas matutinas. Aunque no todos los residentes experimentarán lluvias, áreas como McAllen y Mission han registrado actividad de lluvia recientemente. Estos chubascos, que han afectado la región durante las primeras horas de la tarde, se han desplazado hacia territorio mexicano, ofreciendo un panorama más despejado al cierre del día.

Temperaturas y Sensación Térmica

En McAllen, el termómetro ha marcado los 91 grados con una sensación térmica que oscila entre 96 y 103 grados, especialmente en Mission. Los residentes del Condado Starr y Harlingen también han experimentado temperaturas en los altos 90 grados. Se recomienda vestimenta cómoda y de colores claros debido al calor y la alta humedad.

Condiciones de Viento

Los vientos han estado más activos en el Condado Cameron, donde Harlingen ha registrado velocidades superiores a las 20 millas por hora. Estas condiciones ventosas continuarán especialmente en la zona costera, por lo que se recomienda precaución.

Advertencia de Corrientes de Resaca

Para quienes planean visitar la playa, se ha emitido una advertencia de alto riesgo por corrientes de resaca para hoy y mañana. Es vital prestar atención a las banderas rojas en la playa, las cuales indican peligro al entrar al agua, especialmente para quienes no saben nadar.

Condiciones para Viajar

El fin de semana se presenta favorable para quienes planeen viajar por Texas, con ausencia de lluvias y temperaturas que rondan entre los 90 y 95 grados en ciudades como San Antonio, Dallas, Houston y Austin. En McAllen, el sábado se espera un amanecer más fresco con temperaturas alrededor de los 66 grados, ideal para actividades al aire libre.

Conclusión

Con un fin de semana que promete tanto lluvias matutinas como cielos despejados, los habitantes del sur de Texas podrán disfrutar de diversas actividades. Ya sea planificando un asado al aire libre o un viaje por carretera, el clima parece cooperar para una variedad de eventos.

