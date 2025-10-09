Pronóstico del Tiempo: Lluvias y Tormentas Azotan el Valle del Río Grande

HOY

Tiempo: El Valle del Río Grande experimenta condiciones climáticas inestables con lluvias, tormentas y vientos del norte.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published October 09 2025
Introducción

Las condiciones climáticas en el Valle del Río Grande han estado marcadas por lluvias intermitentes y tormentas severas en varias áreas. La meteoróloga Kimberly Meza ha informado sobre la inestabilidad climática que ha afectado a la región, especialmente en lugares como Mission, McAllen y Edinburg. Este fenómeno se debe a un sistema frontal que ha causado un ambiente cálido y ventoso.

En estos momentos, el Valle del Río Grande presenta temperaturas en los mediados 70, con un ambiente menos bochornoso que en días anteriores. Sin embargo, se espera que las lluvias continúen afectando diferentes áreas, especialmente en el sur del condado Hidalgo y en el condado Cameron, donde ya se reportan precipitaciones ligeras.

El pronóstico para los próximos días indica que las lluvias persistirán, con un aumento en la inestabilidad durante las horas nocturnas y las primeras horas de la mañana. Las temperaturas alcanzarán los bajos 90 durante el día, mientras que en la noche descenderán a los bajos 80. Se recomienda mantener el paraguas a mano y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.

Además de las lluvias locales, se está monitoreando la tormenta tropical Jerry, que presenta ráfagas de 75 millas por hora. La trayectoria de esta tormenta es incierta, pero se recomienda estar al tanto de los informes meteorológicos. También se vigila un disturbio en la bahía de Campeche, que podría afectar las condiciones climáticas en la región.

A medida que el Valle del Río Grande se prepara para las festividades próximas, las condiciones climáticas seguirán siendo un factor importante a considerar. Las temperaturas se mantendrán en los bajos 90 durante la próxima semana, con una posible mejora en el clima. Hasta entonces, es esencial mantenerse informado y preparado para cualquier eventualidad climática.

Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Oct 8, 2025

HARLINGEN, TEXAS — Un accidente vehicular entre un automóvil y un autobús escolar se registró la mañana de este miércoles alrededor de las 7:00 a.m. sobre Wilson Rd., cerca de las escuelas Gutierrez Middle School e IDEA. De acuerdo con los primeros reportes, no se...

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Oct 7, 2025

San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...

Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County

Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County

Oct 6, 2025

Lyford, Texas – El Departamento del Sheriff del Condado de Willacy realizó la detención de un hombre buscado y de una mujer tras un aviso anónimo sobre su paradero en Lyford. El domingo 5 de octubre de 2025, la División de Telecomunicaciones del sheriff recibió...

