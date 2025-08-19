Pronóstico del Tiempo: Lluvias y Clima Caluroso en el Sur de Texas

El sur de Texas se encuentra en la expectativa ante el pronóstico de lluvias y temperaturas elevadas para la semana.

Nuestra compañera Kimberly Mesa nos trae el reporte del clima, advirtiendo sobre las condiciones húmedas y bochornosas que dominarán la región.

En los condados de Cameron e Hidalgo, las temperaturas rondan los 70 y 80 grados Fahrenheit, creando un ambiente caluroso y húmedo típico del Valle de Texas. Los vientos del este, aunque cambiantes, soplan a una velocidad de 4.2 mph, lo que contribuye a la sensación térmica.

Se espera que las lluvias continúen a lo largo de la semana, especialmente en las áreas costeras cercanas al Golfo. El martes y los días siguientes presentan una alta probabilidad de precipitaciones, lo que podría ayudar a reducir las altas temperaturas registradas en la región. Sin embargo, las lluvias también podrían traer peligrosas corrientes de resaca en lugares como South Padre Island, donde las temperaturas estarán en los mediados 80s.

El huracán Erin, clasificado como categoría 3, sigue siendo monitoreado de cerca. Con ráfagas de viento de hasta 138 millas por hora, Erin representa una amenaza significativa. Además, se están observando dos áreas de interés en el Atlántico, hacia el oeste de África, que podrían desarrollar actividad ciclónica en los próximos días.

Kimberly Mesa advierte que las carreteras, como la calle Jackson en Pharr, están relativamente despejadas por la mañana, pero se espera un incremento en el tráfico por la tarde. Se recomienda a los conductores tener precaución, especialmente aquellos que se desplazan hacia ciudades como George West, Corpus Christi, Kingsville, San Antonio y Houston.

Con una semana de clima variable y potencialmente peligroso, se aconseja a los residentes del sur de Texas estar preparados para las lluvias y mantenerse informados sobre las condiciones del tiempo. Los paraguas serán un accesorio esencial en los próximos días.