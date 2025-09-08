Pronóstico del Tiempo: Lluvias Aisladas Traen Alivio al Valle de Texas

El tiempo en el Valle de Texas: Un Respiro Bienvenido

El comienzo de la semana laboral trae consigo una noticia esperada por muchos en el Valle de Texas: el calor sofocante comienza a ceder, ofreciendo temperaturas más agradables. Según los últimos informes, las lluvias aisladas han hecho su aparición en la región, especialmente en áreas como el Condado de Star, aportando un respiro del calor intenso.

Condiciones Actuales y Pronóstico

En las últimas horas, se han registrado lluvias torrenciales que, aunque se han disipado, han dejado un ambiente más estable. En el Condado de Hidalgo y Cameron, los vientos han alcanzado velocidades de hasta 16 millas por hora en sectores como Harlingen y Weslaco, mientras que en McAllen se han registrado vientos de 17 millas por hora. Estos vientos del norte y noreste han contribuido a bajar las temperaturas, que actualmente rondan los 91 grados.

La sensación térmica, aunque aún cálida, se ha reducido notablemente, situándose entre los 95 y 99 grados. En Río Grande City, la sensación térmica ha alcanzado los 89 grados, una diferencia significativa en comparación con semanas anteriores en áreas como South Padre Island.

Riesgo de Resacas y Previsión Semanal

Para mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 85 grados. Sin embargo, se recomienda precaución en la playa debido al riesgo bajo de corrientes de resaca. Las previsiones para ciudades como San Antonio, Dallas y Houston indican temperaturas en los 90s con cielos despejados.

Durante el resto de la semana, existe la posibilidad de lluvias aisladas de martes a viernes, especialmente por las tardes. Para el fin de semana, se espera que las condiciones se estabilicen, ofreciendo un clima más predecible para los residentes del Valle de Texas.