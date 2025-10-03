Pronóstico del Tiempo: Fin de Semana Caluroso en el Valle del Río Grande

Tiempo: Cambios climáticos en el Valle del Río Grande con la llegada de sistemas frontales y precipitaciones.
Tiempo: Altas temperaturas y lluvias aisladas dominarán las condiciones en el sur de Texas.
Condiciones Actuales en el Valle del Río Grande
El pronóstico del Tiempo para el fin de semana en el Valle del Río Grande indica que continuarán las temperaturas elevadas. Con cielo mayormente despejado, la ciudad de McAllen y sus alrededores disfrutan de condiciones favorables, aunque algunas lluvias aisladas hicieron su aparición durante la tarde de hoy.
Temperaturas Elevadas Persisten
El termómetro marcó 83 grados con vientos de hasta 10 millas por hora, mientras que los valores superaron el promedio, alcanzando los 97 grados. Se espera que esta tendencia continúe durante el fin de semana, por lo que se recomienda tomar precauciones para protegerse del calor. Esta noche, la sensación térmica estará entre 82 y 88 grados, siendo 86 grados para los residentes de Río Grande y Escobares, y 81 grados para Harlingen.
Estabilidad Climática en el Estado de Texas
En todo el estado de Texas, la estabilidad climática dominará durante las próximas 24 horas. No se prevé actividad significativa de lluvias o tormentas, salvo en áreas costeras como Houston, Corpus Christi y South Padre Island, donde podría registrarse algo de actividad.
Pronóstico para el Fin de Semana
Para mañana en McAllen, las temperaturas alcanzarán los 93 grados, con cielos despejados en la noche. Las playas verán temperaturas en los medios 80s, con lluvias aisladas y un bajo riesgo de corrientes de resaca. Las ciudades de San Antonio y Houston tendrán temperaturas en los 94 y bajos 90 grados respectivamente, también con cielos despejados.
Perspectiva a Largo Plazo
Mirando hacia la próxima semana, de miércoles a viernes, existe una probabilidad de lluvia del 50-60 %, y se espera que las temperaturas máximas desciendan a 89 grados para el viernes.
Recomendaciones
Es importante que los residentes del Valle del Río Grande se mantengan hidratados y tomen medidas para protegerse del calor, especialmente si tienen planes al aire libre este fin de semana.
