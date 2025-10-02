Pronóstico del Tiempo: Fin de Semana Caluroso en el Valle de Texas

Pronóstico del Tiempo: Fin de Semana Caluroso en el Valle de TexasEricks Webs DesignEricks Webs Design
Tiempo: Condiciones cálidas y posibles lluvias aisladas en ciudades costeras de Texas.
Introducción
Este fin de semana, el Valle de Texas se prepara para recibir un clima mayormente cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, ciertas áreas costeras del estado podrían experimentar lluvias aisladas que podrían alterar los planes de algunos. Aquí te presentamos el pronóstico detallado para que puedas planificar tus días con anticipación.
Condiciones Actuales en el Valle de Texas
A medida que nos acercamos al fin de semana, el Valle de Texas se encuentra bajo un cielo despejado sin señales de nubosidad. Las temperaturas actuales rondan los 82 grados, acompañadas de vientos suaves de 7 millas por hora. Durante el día, el termómetro alcanzó los 97 grados, superando el promedio normal de 92 grados para esta época del año.
Previsión para el Fin de Semana
Para este viernes por la tarde, se espera que las condiciones cálidas persistan, con temperaturas que podrían alcanzar los 93 grados. La sensación térmica se mantendrá entre 85 y 88 grados, lo que permite disfrutar de un ambiente agradable para cualquier actividad al aire libre.
Posibles Lluvias Aisladas en la Costa
Aunque el Valle de Texas experimentará condiciones secas, algunas ciudades costeras, como Houston, Lake Jackson, y Corpus Christi, podrían registrar lluvias aisladas durante las primeras horas de la tarde del viernes. En South Padre Island, se prevén temperaturas máximas de 84 grados, a pesar de la posibilidad de lluvias.
Perspectiva para el Resto del Estado
Otras ciudades importantes de Texas, como San Antonio, Austin, Dallas y Houston, mantendrán temperaturas en los 90 grados durante el fin de semana. Las condiciones calurosas continuarán hasta mediados de la próxima semana, cuando se espera un incremento en la probabilidad de lluvias y un leve descenso en las temperaturas.
Arresto en Donna: intoxicación pública, resistencia a arresto y acoso a servidor público
https://noticias48knvo.com/arresto-en-donna-intoxicacion-publica-resistencia-a-arresto-y-acoso-a-servidor-publico/
Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor
McAllen, TX – La Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Leonel Domínguez, identificado como sospechoso de un caso de agresión sexual contra una persona menor de 14 años ocurrido en julio de 2025. Un magistrado del Tribunal Municipal de...
Policía de Edinburg: No se prevén cargos por accidente de motocicleta
Aunque el caso sigue bajo investigación, los hallazgos preliminares indican que ambos vehículos involucrados habrían ignorado una luz roja, lo que contribuyó a la colisión.
Detenido hombre buscado tras agresión en Donna
Oficiales de la policía de Donna realizaron un arresto el viernes 26 de septiembre de 2025, tras recibir información clave de un ciudadano sobre un hombre buscado por agresión.
Servicios del condado de Hidalgo se mantienen activos pese a cierre de gobierno
Hidalgo, TX – El juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, informó que los departamentos que reciben fondos federales no se verán afectados de manera inmediata por el cierre del gobierno federal. Cortez aseguró que los servicios esenciales continuarán operando...
Fallece motociclista tras accidente en Edinburg
Edinburg, TX – La Policía de Edinburg confirmó que el conductor de la motocicleta involucrada en el reciente accidente, identificado como Adrian Mario Garza, de 35 años y residente de McAllen, falleció a causa de sus heridas. La investigación sobre el accidente...
Choque vehicular deja a un motociclista gravemente herido en Edinburg
La colisión en una intersección congestionada de Edinburg resalta la importancia de la precaución al conducir.
Escuela de Edinburg implementa detectores de metales para reforzar seguridad
Edinburg, TX — La Edinburg North High School (ENHS) anunció la implementación de detectores de metales en puntos clave de acceso al plantel a partir del lunes 29 de septiembre de 2025, con el propósito de reforzar la seguridad de estudiantes y personal. De acuerdo con...
Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County
Starr County, TX — Un operativo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) logró interrumpir un intento de contrabando humano en la frontera sur del estado. El 27 de septiembre de 2025, un piloto de dron de la Región Sur del DPS...
Sospechoso de robo de joyería en McAllen
Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.
Última hora: Persecución policial en La Feria
Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial con información adicional sobre el caso.
Policía de Brownsville arresta a estudiante tras amenazas en IDEA Riverview
Estos casos serán investigados a fondo y los responsables enfrentarán cargos penales.
Conductor detenido tras mostrar un arma durante accidente de tránsito en el Valle
San Juan, TX — A las 10:32 de la mañana de este martes, autoridades recibieron un reporte sobre un accidente vehicular registrado a un costado del expressway en San Juan. De acuerdo con el informe, durante el percance uno de los conductores involucrados sacó un arma...
El Tribunal de Comisionados del Condado Hidalgo aprueba orden que prohíbe la venta de animales no ganaderos en la vía pública
CONDADO HIDALGO, TEXAS - Hoy, el Tribunal de Comisionados del Condado Hidalgo adoptó una orden que prohíbe la venta de animales no ganaderos en la vía pública dentro de las áreas no incorporadas del condado. La nueva disposición busca proteger la seguridad pública, el...
Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna
CONDADO HIDALGO, TEXAS - Después de cinco años de espera, este martes se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Genaro “Izzy” Castillo, un adolescente de Donna asesinado en 2020. Carlos Contreras, originario de Alamo, fue encontrado culpable la semana pasada...
Congresista Gonzalez anuncia más de 170 millones de dólares en asignaciones revisadas del Título I para escuelas del sur de Texas
WASHINGTON, D.C. – 30 de septiembre de 2025 – El congresista Vicente Gonzalez (TX-34) anunció hoy $170,390,078 en asignaciones finales revisadas del Título I del Año Fiscal 2025 (FY25) para los distritos escolares del 34º distrito congresional de Texas. El...