Pronóstico del Tiempo: Fin de Semana Caluroso en el Valle de Texas

HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Pronóstico del Tiempo: Fin de Semana Caluroso en el Valle de TexasEricks Webs DesignEricks Webs Design

Tiempo: Condiciones cálidas y posibles lluvias aisladas en ciudades costeras de Texas.

By Maria Perez
• Noticias 48
Published October 02 2025
Ad Placeholder

Introducción

Este fin de semana, el Valle de Texas se prepara para recibir un clima mayormente cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, ciertas áreas costeras del estado podrían experimentar lluvias aisladas que podrían alterar los planes de algunos. Aquí te presentamos el pronóstico detallado para que puedas planificar tus días con anticipación.

Condiciones Actuales en el Valle de Texas

A medida que nos acercamos al fin de semana, el Valle de Texas se encuentra bajo un cielo despejado sin señales de nubosidad. Las temperaturas actuales rondan los 82 grados, acompañadas de vientos suaves de 7 millas por hora. Durante el día, el termómetro alcanzó los 97 grados, superando el promedio normal de 92 grados para esta época del año.

Previsión para el Fin de Semana

Para este viernes por la tarde, se espera que las condiciones cálidas persistan, con temperaturas que podrían alcanzar los 93 grados. La sensación térmica se mantendrá entre 85 y 88 grados, lo que permite disfrutar de un ambiente agradable para cualquier actividad al aire libre.

Posibles Lluvias Aisladas en la Costa

Aunque el Valle de Texas experimentará condiciones secas, algunas ciudades costeras, como Houston, Lake Jackson, y Corpus Christi, podrían registrar lluvias aisladas durante las primeras horas de la tarde del viernes. En South Padre Island, se prevén temperaturas máximas de 84 grados, a pesar de la posibilidad de lluvias.

Perspectiva para el Resto del Estado

Otras ciudades importantes de Texas, como San Antonio, Austin, Dallas y Houston, mantendrán temperaturas en los 90 grados durante el fin de semana. Las condiciones calurosas continuarán hasta mediados de la próxima semana, cuando se espera un incremento en la probabilidad de lluvias y un leve descenso en las temperaturas.

Pronóstico del Tiempo: Fin de Semana Caluroso en el Valle de Texas
clima cálido fin de semana lluvias aisladas Tiempo Valle de Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor

Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor

Oct 2, 2025

McAllen, TX – La Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Leonel Domínguez, identificado como sospechoso de un caso de agresión sexual contra una persona menor de 14 años ocurrido en julio de 2025. Un magistrado del Tribunal Municipal de...

Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Oct 2, 2025

Oficiales de la policía de Donna realizaron un arresto el viernes 26 de septiembre de 2025, tras recibir información clave de un ciudadano sobre un hombre buscado por agresión.

Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Oct 1, 2025

Edinburg, TX – La Policía de Edinburg confirmó que el conductor de la motocicleta involucrada en el reciente accidente, identificado como Adrian Mario Garza, de 35 años y residente de McAllen, falleció a causa de sus heridas. La investigación sobre el accidente...

Ad Placeholder
Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Oct 1, 2025

Starr County, TX — Un operativo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) logró interrumpir un intento de contrabando humano en la frontera sur del estado. El 27 de septiembre de 2025, un piloto de dron de la Región Sur del DPS...

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Oct 1, 2025

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Sep 30, 2025

CONDADO HIDALGO, TEXAS - Después de cinco años de espera, este martes se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Genaro “Izzy” Castillo, un adolescente de Donna asesinado en 2020. Carlos Contreras, originario de Alamo, fue encontrado culpable la semana pasada...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder