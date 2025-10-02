Pronóstico del Tiempo: Fin de Semana Caluroso en el Valle de Texas

Introducción

Este fin de semana, el Valle de Texas se prepara para recibir un clima mayormente cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, ciertas áreas costeras del estado podrían experimentar lluvias aisladas que podrían alterar los planes de algunos. Aquí te presentamos el pronóstico detallado para que puedas planificar tus días con anticipación.

Condiciones Actuales en el Valle de Texas

A medida que nos acercamos al fin de semana, el Valle de Texas se encuentra bajo un cielo despejado sin señales de nubosidad. Las temperaturas actuales rondan los 82 grados, acompañadas de vientos suaves de 7 millas por hora. Durante el día, el termómetro alcanzó los 97 grados, superando el promedio normal de 92 grados para esta época del año.

Previsión para el Fin de Semana

Para este viernes por la tarde, se espera que las condiciones cálidas persistan, con temperaturas que podrían alcanzar los 93 grados. La sensación térmica se mantendrá entre 85 y 88 grados, lo que permite disfrutar de un ambiente agradable para cualquier actividad al aire libre.

Posibles Lluvias Aisladas en la Costa

Aunque el Valle de Texas experimentará condiciones secas, algunas ciudades costeras, como Houston, Lake Jackson, y Corpus Christi, podrían registrar lluvias aisladas durante las primeras horas de la tarde del viernes. En South Padre Island, se prevén temperaturas máximas de 84 grados, a pesar de la posibilidad de lluvias.

Perspectiva para el Resto del Estado

Otras ciudades importantes de Texas, como San Antonio, Austin, Dallas y Houston, mantendrán temperaturas en los 90 grados durante el fin de semana. Las condiciones calurosas continuarán hasta mediados de la próxima semana, cuando se espera un incremento en la probabilidad de lluvias y un leve descenso en las temperaturas.